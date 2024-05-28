إعلامية من أصحاب الهمم: دبي مدينه تكافؤ الفرص

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت الإعلامية السورية رؤى عدنان حمزة من أصحاب الهمم، أن دبي مدينة الفرص، بما في ذلك لأصحاب الهمم.

وأوضحت أنها جاءت إلى دبي لحضور منتدى الإعلام العربي الذي يعد أحد أبرز هذه الفعاليات، حيث يجذب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات الإعلام، كما أنه يقود قاطرة الإعلام ويواكب كل المستجدات، ويشكل منصة مميزة لتبادل الخبرات والأفكار الإبداعية، كما أنه يتيح الفرصة للجميع للمشاركة والإسهام في تطوير المشهد الإعلامي العربي.

وأضافت أن وجود هذا المنتدى في مدينة دبي، التي تؤمن بقدرات جميع فئات المجتمع وتمنحهم الفرص المتكافئة للنجاح، يؤكد مكانة الإمارة كعاصمة للإعلام العربي، فهي تستقطب نخبة المواهب والكفاءات من مختلف أنحاء المنطقة، وتوفر لهم البيئة المحفزة لإبداعاتهم وابتكاراتهم.

وأكدت أنها أول إعلامية ومقدمة برامج من أصحاب الهمم وأنها جاءت إلى دبي كونها مدينة صديقة لأصحاب الهمم، وتواجدها في المنتدى جاء للاستفادة من الخبرات الإعلامية المتواجدة فيه، حيث يسهم في تمكين الجيل الصاعد من الإعلاميين وإتاحة الفرص أمامهم للإسهام بفاعلية في قطاع الإعلام العربي.

وذكرت أن المؤتمر الإعلامي للشباب هو منصة مهمة لتمكين الشباب ودعم مبادراتهم الإبداعية، بما في ذلك المجال الإعلامي، وهذا المؤتمر يوفر للشباب الفرصة للتواصل مع الخبراء والقادة في مختلف المجالات، وبالتالي اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتطوير مساهماتهم الإعلامية، كما أنه يشجع على تبادل الأفكار والمبادرات الابتكارية، مما ينعكس إيجاباً على النهوض بالقطاع الإعلامي العربي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز