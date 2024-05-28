«كهرباء دبي» تستعرض أهم مشروعاتها في الطاقة النظيفة خلال المنتدى

المصدر: دبي - البيان

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تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة 22 من منتدى الإعلام العربي، بوصفها شريك الاستدامة الاستراتيجي للمنتدى.

وتستعرض الهيئة في المنتدى أهم مشروعاتها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ومن أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5,000 ميجاوات بحلول 2030، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم، ويسهم المجمع في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للدولة للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير %100 من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050.

ويمكن لزوار منصة الهيئة التعرف إلى أحدث تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة التي تستخدمها الهيئة في المرحلة الرابعة، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميجاوات، ويضم المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع يزيد على 263 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5,907 ميجاوات ساعة، وذلك وفق موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كما يمكن للزوار التعرف إلى مركز الابتكار التابع للهيئة ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي يهدف إلى نشر ثقافة الابتكار بين المؤسسات والأفراد وتسليط الضوء على القطاعات التي ستقود الابتكار في المستقبل، إضافة إلى تطوير قدرات الجيل المقبل من المبتكرين.

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