«قصص يرويها الشباب» تركّز على مواكبة المناهج وبيئة العمل للتقنيات

المصدر: دبي - البيان

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شهد المنتدى الإعلامي العربي للشباب، الذي اختتمت أعمال نسخته الثانية، أمس، تحت مظلة «قمة الإعلام العربي 2024» الممتدة حتى 29 مايو الجاري، جلستين، الأولى تفاعلية بعنوان «قصص يرويها الشباب»، والجلسة الثانية بعنوان «ريادة الأعمال بضغطة لايك» وتناولتا مدى تأثير التحول الرقمي على بيئة ريادة الأعمال وفرص النمو فيها.

وفي الجلسة الأولى، شارك شباب الإعلاميين وطلبة التخصصات الإعلامية المختلفة في حوار أدارته للإعلامية ندى الشيباني بعنوان «قصص يرويها الشباب»، تم خلاله تبادل الآراء حول التحديات التي يواجهها الإعلام بمجالاته المختلفة في الوقت الراهن وما يتوقع أن يكون عليه مستقبلاً وسط التغيرات التقنية المتسارعة، وما هي الأدوات والمهارات التي يجب أن يتحلى بها الإعلاميون، خاصة الشباب، وصناع المحتوى؟.

وأكدت ندى الشيباني أنها - مثل الكثيرين - واجهت خلال مسيرتها الإعلامية العديد من التحديات ووجدت في نفس الوقت الكثير من سبل الدعم والأشخاص القدوة الذين أثروا إيجاباً في حياتها، مؤكدة حرصها طوال هذه المسيرة على التعلم والتطوير الذاتي للوصول إلى النجاح.

وانتقلت الجلسة إلى وسائل التواصل الاجتماعي وكيف يتعامل معها الإعلاميون، حيث أكد المشاركون أنها حتمية ولا بد أن يجيدها الإعلامي ويكون جزءاً منها كما يجب أن تواكب وسائل الإعلام التقليدية تقنيات ومنصات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة العمل ضمن ضوابط وقيم وأخلاقيات معينة تراعي المصداقية والأعراف الاجتماعية.

نماذج ملهمة

وأكدت الجلسة أهمية وجود الشخص «القدوة» في حياة الإعلامي ليستفيد منه ويستلهم منه الخبرة التي تعد ركيزة للنجاح، وأكدت ندى الشيباني أهمية توعية الأجيال الصغيرة بالنماذج الملهمة التي تثري حياتهم وتساعدهم على تحقيق الإنجازات، ثم انتقلت الجلسة إلى مواصفات بيئة العمل التي تسهم في تحقيق الشباب طموحاتهم ونجاحاتهم بما في ذلك تفهم الطموحات وتبني الأفكار الجديدة وتحفيز المواهب الإبداعية وتطويرها، كما أكدت الجلسة أن التدريب وحده لا يكفي لصناعة إعلامي ناجح بل لا بد من الاستفادة من الخبرات الناجحة.

وانتقل الحوار إلى فكرة وجود «ذكاء اصطناعي عربي» ومدى أهمية ذلك في صناعة المحتوى باعتبار أن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل.وفي الجلسة التي حملت عنوان «ريادة الأعمال بضغطة لايك»، والتي عقدت ضمن فعاليات المنتدى الإعلامي العربي للشباب، استضاف الحدث رائدتي الأعمال وصانعتي المحتوى كارن وازن وفوز الفهد، وحاورهما رائد الأعمال وصانع المحتوى أنس بوخش، حيث سلطتا الضوء على تأثير التحول الرقمي على بيئة ريادة الأعمال.

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