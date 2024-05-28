«إيدج» توقع اتفاقيتين مع «بي تي بينداد» لتطوير قدرات الصناعات الدفاعية

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقّعت «لهب»، شركة تصنيع الذخيرة الوحيدة في الدولة، والتابعة لمجموعة ايدج، و«بي تي بينداد»، المؤسسة الإندونيسية، إحدى شركات التصنيع الدفاعي في آسيا، اتفاقية أولية لاستكشاف فرص التعاون في تأسيس وتطوير قدرات الصناعات الدفاعية وإبرام مذكرة تفاهم لتوريد معدات دفاعية.

وحضر معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، مراسم حفل توقيع الاتفاقية الأولية خلال فعاليات أسبوع الأعمال الإندونيسي الإماراتي 2024 المقام في بالي. وبموجب الاتفاقية، ستبحث «لهب» فرص تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية بين الجانبين، وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم «لهب» بتزويد «بي تي بينداد» بمعدات دفاعية لأغراض الإنتاج.

وتأتي الاتفاقيتان في إطار الجهود المستمرة من الدولتين لتعزيز قدرات الصناعات الدفاعية الإندونيسية وزيادة قيمة التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.

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