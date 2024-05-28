سلطان بن أحمد يكرم الفائزين بجائزة أفضل «دكتوراه»

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أمس حفل تكريم الفائزين بالدورة 21 من جائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية والمالية في الوطن العربي، والذي أقيم في قاعة البيروني بجامعة الشارقة.

وكرم سموه خلال الحفل الفائزين بالجائزة وهم الدكتور أحمد محمد عادل رمضان من جمهورية مصر العربية الفائز بالمركز الأول عن فئة العلوم الإدارية، وذلك عن أطروحته «مقارنة النوايا السلوكية للمستهلكين الصينيين والمصريين تجاه المنتجات الغذائية دون المستوى الأمثل: دراسة تطبيقية بناءً على القيمة الاقتصادية وعلم النفس الاجتماعي»، والدكتور محمد جميل محمد من المملكة الأردنية الهاشمية الفائز بالمركز الثاني عن الأطروحة التي حملت عنوان «تطبيق الاعتماد في المستشفيات الأردنية: تصورات المتخصصين في الرعاية الصحية».

وقد حجبت لجنة تحكيم الجائزة المركز الثالث في فئة العلوم الإدارية، والمراكز الثلاثة الأولى لفئة العلوم المالية في الدورة 21 وذلك لعدم استيفاء متطلبات معايير الجائزة.

كما كرم سمو رئيس جامعة الشارقة الجهات الراعية للجائزة، وتفضل سموه بالتقاط صورة جماعية مع أعضاء مجلس أمناء الجائزة. وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين في الوطن العربي على رصد ممارسات تجاربهم الإدارية بغرض الوصول إلى أطر ومعالم للإدارة العربية، وتشجيع الدراسات الميدانية والتطبيقية المقارنة في الإدارة العربية التي تتعامل مع مشكلات بيئية وواقعية، وتوجيه الدراسات نحو خدمة الاحتياجات القومية للتنمية الإدارية والمالية والتنمية الشاملة، ونشر الدراسات الإدارية والمالية.

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