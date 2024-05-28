الإمارات تشارك في رسم مسار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

المصدر: بالي - وام

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شارك وفد من وزارة الخارجية برئاسة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي عقد الأسبوع الجاري في بالي، كما شارك الوفد في جلسات واجتماعات ثنائية لبحث مواجهة تحديات أمن المياه.

ولطالما نظرت الإمارات إلى العمل المناخي أنه فرصة للإسهام في حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر في الجميع.

وسلط الحدث الضوء على دور المياه المحوري في مجال العمل المناخي كما تم الإعلان عن التزامات رئيسة تشمل تعهد الإمارات بمعالجة التهديدات العاجلة المتمثلة في شح المياه العالمي، إضافةً إلى تعهدها بتقديم 150 مليون دولار لإيجاد الحلول لشح المياه.

وبناءً على إنجازات مؤتمر الأطراف COP 28 في مجال المياه وإطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء» وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات حث المجتمع الدولي على التعاون وحشد الجهود العالمية المنسقة لمواجهة مشكلة شح المياه، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز أهمية المياه وأولويتها ضمن العمل المناخي العالمي وتسهيل تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف والمؤشرات الأخرى كافة المتعلقة بالمياه بحلول سنة 2026.

وشارك عبدالله بالعلاء في جلسات رفيعة المستوى في المنتدى، وأولى المياه اهتماماً غير مسبوق ضمن أجندة المناخ.

وشدد على أهمية البناء على نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 ونتائج أجندة العمل في شأن المياه، وضمان تحول الالتزامات إلى إجراءات ملموسة.

وأكد استعداد الإمارات لتبادل خبراتها، باحتسابها المرشح المشارك لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، مع بقية الدول والشركاء، كما عقد بالعلاء اجتماعات ثنائية في المنتدى مع عدد من الجهات المعنية عالمياً، مع باربرا بومبيلي، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لقمة كوكب واحد، وشيخ تيديان ديي، وزير الهيدروليك والصرف الصحي في السنغال، إلى جانب ممثلين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي واللجنة العالمية لاقتصاد المياه.

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