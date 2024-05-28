المنصوري: توظيف 100 ألف مواطن بـ«الخاص» ثمرة رؤية حكيمة وتطوير جذري لملف التوطين

المصدر: دبي - البيان

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قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «إن إنجاز توظيف 100 ألف مواطن في القطاع الخاص الذي كشف عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو ثمرة الرؤية الحكيمة والتطوير الجذري لمنهجية التعامل مع ملف التوطين، بحيث تعكس الاستراتيجيات والخطط والتشريعات المعمول بها احتياجات المستقبل منذ اليوم، وفي مقدمتها إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لبرنامج «نافس»، والدعم الذي يعكس مكانة المواطن ومستقبله في قلوب قادتنا، حيث بلغ 24 مليار درهم».

وأضاف: «نتقدّم من قيادتنا بأطيب التهاني ومن الشركاء في وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج نافس وكافة الجهات التي تتكامل جهودها لتحقيق هذه الأهداف الوطنية على أكمل وجه».

وقال: «نفخر في المجلس بالشراكة في هذا الإنجاز الوطني، حيث عملنا على مدار العامين الماضيين عن قرب مع الشركاء في الوزارة ونافس وشركائنا في القطاعين العام والخاص وتمكنّا من المساهمة بهذا الإنجاز عبر مبادرات توطين المواطنين في القطاع الخاص بدبي، وكما عودتنا قيادتنا فإن الإنجاز محطة نحرص أن ننطلق عبرها لإنجازات أخرى عبر تكامل الجهود لتحقيق استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في الدولة التي يميزها ثراء وتنوّع القطاعات العاملة في القطاع الخاص».

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