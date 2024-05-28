عمار النعيمي يبحث مع شركة «بيانات» تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي

المصدر: عجمان - وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حسن الحوسني العضو المنتدب لشركة «بيانات»، الشركة الوطنية الرائدة في مجال البيانات الجيومكانية والذكاء الجغرافي والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية.

رؤية شاملة

وتناول اللقاء، مناقشة سبل تطويع التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة عمليات المدينة، بهدف تحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة وتمكين الدوائر والمؤسسات الحكومية والمسؤولين في إدارة عمليات المدن بشكل أكثر فعالية، من خلال تحليل البيانات الضخمة المتعلقة بكافة القطاعات الهامة في الإمارة، مثل البنية التحتية والأمن، والبيئة والخدمات الحكومية.

وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن دمج الممكنات الحكومية مثل البيانات المفتوحة والبيانات المشتركة والأنظمة الحكومية المختلفة وتطويع التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي يمثل خطوة حيوية لتحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مما يسهم في بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة.

خطط مستقبلية

كما اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي من حسن الحوسني، على الخطط المستقبلية لأعمال شركة «بيانات» على الصعيدين المحلي والعالمي في ضوء الجهود المتسارعة التي تشهدها المنطقة للاستفادة من البيئة الرقمية والحلول الذكية في تسريع وتيرة التنمية الشاملة ضمن مختلف القطاعات.

حضور

حضر اللقاء، دينا أحمد فارس، مدير إدارة التحول الرقمي في دائرة عجمان الرقمية، وفهد الحمادي، المدير التجاري لتطوير الأعمال في شركة بيانات، وعدد من المسؤولين في «بيانات».

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