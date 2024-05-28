حميد النعيمي يصدر قرارين بتعيين مديرين عامين

المصدر: عجمان - وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قراراً أميرياً بتعيين الشيخ سلطان بن محمد بن راشد النعيمي مديراً عاماً لدائرة الميناء والجمارك في إمارة عجمان.

كما أصدر سموه قراراً أميرياً في شأن تعيين مدير عام للديوان الأميري بعجمان. ونص القرار رقم 5 لسنة 2024، على تعيين مروان عبيد المهيري مديراً عاماً للديوان الأميري في إمارة عجمان. ويعمل بالقرارين من تاريخ التوقيع عليهما وينشران في الجريدة الرسمية ويعممان على الجهات المعنية للعمل بمقتضاهما كل في ما يخصه.

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