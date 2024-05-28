وفد سويدي يطّلع على خدمات مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال

المصدر: دبي ـ البيان

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التقت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، وفداً سويدياً برئاسة هنريك هولمكويست، مستشار الملكة سيلفيا، والسيدة ماريا جين كوسيجو، حيث قام الوفد بجولة تفقدية في مرافق المؤسسة للاطلاع على أبرز الخدمات والتطورات التي شهدتها المؤسسة خلال السنوات العشر الماضية، حيث شملت مبنى الرعاية والتأهيل، وغرفة العلاج باللعب وغرفة الاسترخاء ومركز الاتصال وقاعة التقاضي عن بعد وفيلا الأطفال.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الشراكة والتعاون مع المؤسسة الملكية السويدية من خلال تنظيم المنتدى العالمي للطفل في دبي 2014 بحضور الملكة سيلفيا، ملكة السويد، التي قامت بزيارةٍ للمؤسسة اطّلعت خلالها على مرافقها والخدمات التي توفرها للفئات المستهدفة.

ورحبت شيخة سعيد المنصوري بالوفد مُشيرةً إلى أنَّ زيارة الوفد السويدي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل التجارب الناجحة في مجال رعاية النساء والأطفال، مُوضحةً أن المؤسسة شهدت تطورات كبيرة مُنذُ الزيارة السابقة للوفد، تضمنت توسيع نطاق الخدمات وتحسين جودة الرعاية للنّساء والأطفال من ضحايا العُنف الأسري وضحايا الاتّجار بالبشر. وأضافت أن هذه الزيارات تُعتبرُ فرصةً قيّمة لتعريف الوفود الدولية بالخدمات والبرامج الحديثة التي تقدمها المؤسسة وتبادُل الأفكار حول أفضل الممارسات في هذا المجال.

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