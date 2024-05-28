10 متسابقين في ثالث أيام الدورة الـ17 لمسابقة راشد بن محمد لأجمل ترتيل

المصدر: دبي - البيان

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شهد اليوم الثالث من فعاليات مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها الـ 17 تنافس 10 متسابقين من فئة الشباب، والتي تجرى تصفياتها النهائية بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمنطقة الممزر بدبي، بحضور عدد من أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة وعدد من المسؤولين وأولياء أمور المتسابقين والجمهور، وقد تقدم أمام لجنة تحكيم المسابقة من فئة الشباب كل من أحمد البشير إبراهيم عبد الهادي عبده من مصر، أحمد حسان فاكوش من سوريا، عبد المنعم محمود إسماعيل القصراوي من مصر، أحمد رمضان الحسيني من مصر، سليمان سعيد أحمد عبد الله البلوشي من الإمارات، عبد الرحمن إبراهيم الذكي الصباغ من مصر، محمد علاء الدين السيد الدقرة من مصر، محمد قاسم موسى حسن من مصر، محمد يوسف محمد علي من مصر، ومصطفى إبراهيم عبد المنعم إبراهيم عبد الباقي من مصر. وأشاد فضيلة الشيخ معتصم أسيليس عضو لجنة التحكيم بمستويات المتسابقين منذ بداية المسابقة، والتي حققت تقدمها وتطورها على مدار 17 عاماً، حيث أثبت المشاركون في التصفيات النهائية للمسابقة تميزهم بأصواتهم الندية وتمكنهم من إتقان أحكام القرآن والتلاوة، وأشار فضيلته إلى أنه شارك كمحكم في هذه المسابقة منذ بداياتها.

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