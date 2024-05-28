تخريج دورة أمن وحماية الشخصيات للعنصر النسائي

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في شرطة دبي، تخريج دورة أمن وحماية الشخصيات الثالثة من مشروع تأهيل العنصر النسائي والتي تنظمها إدارة أمن وحماية الشخصيات للعنصر النسائي من مختلف إدارات ومراكز شرطة، بحضورقسادات شرطية.

وأشاد اللواء الفلاسي بالمهارات الميدانية المختلفة التي قدمتها الخريجات في كيفية حماية الشخصية المهمة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تأهيل وإعداد قوة احتياطية من الشرطة النسائية لتكون على أتم الاستعداد لتسلّم المهمات وتأمين الشخصيات المهمة والفعاليات الكبرى، عبر تنسيبهن في دورات تخصصية، لرفع الكفاءة وسد احتياجات الخطط الأمنية، والحرص على استمرار الجهوزية التامة لمواجهة الظروف والتحديات كافة، وكذلك مواكبة التقدم المستمر لشرطة دبي وسمعتها المشرفة، الأمر الذي يتطلب من الجميع المحافظة عليها عبر تغذية كوادرها البشرية بالعلم والمعرفة والتدريب والتأهيل المناسب.

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