«الصحة» تنظم ندوة تعريفية عن «منصة البحوث»

المصدر: دبي- البيان

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ندوة للتعريف بمنصة البحوث الصحية في دولة الإمارات، التي قام بإنشائها المركز الوطني للبحوث الصحية بالتعاون مع شركة ألسيفير العالمية لتسليط الضوء على ميزات وأهمية هذه المنصة للجهات المستفيدة منها، مثل المؤسسات الصحية والمستشفيات والمؤسسات الأكاديمية، من خلال ما تقدمه من معلومات عن مشهد البحوث الصحية والطبية ومواضيع العلوم الأساسية المرتبطة في المجالات الصحية بالدولة.

حضر الندوة عدد من القيادات في المجال الصحي والأكاديمي من بينهم الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي والدكتور مروان الكعبي الرئيس التنفيذي بالإنابة في مدينة شخبوط الطبية، والدكتور خليل إبراهيم قائد مدير المركز الوطني للبحوث الصحية في الوزارة والدكتور إسماعيل مطالقة رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وعمداء كليات الطب والعلوم الصحية ونواب العمداء بالدولة ومدراء إدارات البحوث والإحصاء والسياسات والابتكار.

مبادرة نوعية

وقال الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «إن منصة البحوث الصحية تعد مبادرة نوعية وفريدة، تؤكد التزام الوزارة بدعم بيئة الابتكار والتميز في القطاع الصحي، فهي ليست مجرد قاعدة بيانات، بل هي بوابة تقدم المعلومات الضرورية لدعم التخطيط المستند على البيانات المتصلة بتطوير قدرات المعرفة والبحث والابتكار في المجالات الصحية. وتأتي هذه الندوة التعريفية التي نظمتها الوزارة لتسليط الضوء على أهمية المنصة ودورها الحيوي كأداة قيمة لجمع وتوثيق البحوث الصحية والطبية في الدولة، إلى جانب دورها في توفير البيانات عن أداء البحوث المنشورة التي تساعد على تعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والمؤسسات الصحية، وقد حرصت الوزارة على تقديم الدعم الكامل للمنصة ولكل الجهود المبذولة لتعزيز البحوث الصحية في الدولة، وتستهدف تحقيق تأثير إيجابي لمخرجات البحوث الصحية على صحة المجتمع».

تبادل الخبرات

بدوره، أوضح الدكتور خليل إبراهيم قائد مدير المركز الوطني للبحوث الصحية في الوزارة: «أن ورشة العمل هذه ساهمت في تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز الشراكات بين الجهات الصحية والأكاديمية المهتمة بمجال البحوث الصحية، بالإضافة إلى أنها تعد فرصة لاستعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة وتوفير البيانات الببلومترية عن البحوث المنشورة في هذا المجال. مشيراً إلى أن أهمية استخدام المنصة من قبل المؤسسات الصحية والمستشفيات والمؤسسات الأكاديمية، تتمثل في إتاحة الفرصة لتعزيز معرفتها بالمشهد العام للبحوث الصحية في الدولة، معرباً عن التزام المركز بتطوير هذه المنصة باستمرار ودعم جميع الجهود التي تشجع على بناء منظومة محفزة للبحث والابتكار في المجال الصحي».

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