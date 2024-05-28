عام الاستدامة يطلق النسخة الثانية من برنامج زمالة «مختبر المواد»

المصدر: أبوظبي ــ محمد محسن

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أعلن فريق عام الاستدامة في الدولة إطلاقه النسخة الثانية لبرنامج زمالة «مختبر المواد»، الذي يعد نموذجاً تعاونياً للإنتاج المستدام، ويشرك المبدعين في إعادة صوغ أساليب الإنتاج والتصميم، بدءاً من المفهوم إلى التصنيع.

ويعد ابتكار المواد أساس برنامج زمالة مختبر المواد لسنة 2024، ويستلهم فكرته من التراث الغني لدولة الإمارات، والمزج بين الحرف والابتكار والمهارة، فيصبح المبدعون روّاداً في تطوير منتجات تغرس قيم الاستدامة الراسخة في دولة الإمارات بالبحث والاستكشاف والتطوير وباستخدام عناصر من مصادر محلية.

وقد تم اختيار زملاء الدفعة الثانية لبرنامج مختبر المواد من مختلف إمارات الدولة، لتشمل كلاً من: عبدالله العلي، والزينة لوتاه، وباسل الطاهر، ولينا غالب، ومريم المهيري، ومنيرة الملا، ونادين غزال، ونور قيس، وريم جيغل، وزينب البلوكي، وبقيادة محمد رويزق، الذي كان زميلاً سابقاً في برنامج سنة 2023.

وجاء الإعلان عن أسماء الدفعة الثانية من برنامج زمالة مختبر المواد في حفل ترحيبي نظم في «ميزا» بميناء أبوظبي، وضم عرضاً خاصاً للمواد التي سيتم استخدامها، واحتفاءً ببداية انطلاق بحوثهم.

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