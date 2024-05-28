مزارع إماراتي ينتج 200 طن سماد شهرياً من تدوير النفايات

المصدر: عجمان - وام

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تمكن مزارع إماراتي من إنتاج 200 طن من السماد العضوي شهرياً من خلال تجميع مخلفات الفواكه والخضراوات وقشور البيض وتدويرها.

وقال عبيد حميد الزعابي، الذي يمتلك مشتل «سارة» في إمارة عجمان، إنه يتم العمل في مشتله على إنتاج الأسمدة العضوية والطبيعية لرفع القيمة الإنتاجية للأراضي الزراعية والمساهمة في خفض نسب التلوث البيئي الناتج عن الإسراف في استخدام الأسمدة المعدنية (الكيميائية) وذلك من خلال تدوير المخلفات العضوية وعمل سماد الكمبوست.

وأوضح أن «الكمبوست»، يتكون من المادة العضوية المستخدمة من النباتات ومخلفات الحيوانات المتحللة، بجانب بقايا الخضراوات والفواكه وقشور أكثر من مليون و400 بيضة شهرياً يتم تنشيفها ثم إدخالها في عملية تحضير «الكمبوست»، لافتاً إلى تمكنه من إنتاج «سماد الدود»، والذي يُعرف بديدان الكمبوست. وحول مراحل إنتاج السماد، قال الزعابي إن هذه العملية تتم عبر تغذية ديدان الكمبوست على خليط غير متجانس من المخلفات من الخضار والفواكه والذي تم البدء في إنتاجها بكميات كبيرة عبر مراحل متعددة وآليات خاصة من خلال عملية تدوير المخلفات العضوية التي تعتمد عليها الزراعة لتخصيب التربة.

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