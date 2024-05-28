شرطة دبي تطلق «ميثاق مشروع أمن المجمعات السكنية»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، «ميثاق مشروع أمن المجمعات السكنية» بالتعاون مع المطورين العقاريين على مستوى إمارة دبي، وذلك دعماً للتوجه الاستراتيجي لتكون مدينة دبي الأكثر أمناً على مستوى العالم. وأوضح اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن الميثاق يؤكد حرص شرطة دبي على تعزيز التعاون والتواصل مع المطورين العقاريين باحتسابهم شركاء استراتيجيين في منظومة الأمن والأمان في الإمارة.

وأكد العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، أن المشروع يهدف لرفع الحس الأمني لدى العاملين في المجمعات السكينة، والكشف المُبكر عن الظواهر السلبية، وإشراك الشرطة المجتمعية في المجمعات السكينة.

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