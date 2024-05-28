تعاون بين «تريندز» و«أناسي للإعلام»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مذكرة تفاهم وتعاون مع أناسي للإعلام، بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وإنتاج البحوث العلمية المشتركة في مختلف المجالات. وتُتيح مذكرة التفاهم، التي وقعتها الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، عن أناسي للإعلام، والدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، في مقر المركز بحضور عدد من مسؤولي وموظفي المؤسستين، تبادل الخبراء والباحثين، وتنظيم الفعاليات العلمية والبحثية المشتركة، مثل الندوات والحلقات النقاشية والمحاضرات، إلى جانب تبادل الإصدارات العلمية، والتدريب واستطلاعات الرأي وتوظيفها لخدمة المجتمع .

وأكد الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن توقيع مذكرة التفاهم مع «أناسي للإعلام» يُمثل خطوة مهمة في مسيرة خدمة البحث العلمي والإنتاج المعرفي، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر بين المؤسستين.

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