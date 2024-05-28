محاكم دبي تطلق «مبادرة المختبر الثقافي»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت إدارة القضايا في محاكم دبي «مبادرة المختبر الثقافي» لاستكشاف وظائف غير معروفة وشرح مهامها الحيوية، من خلال زيارات ميدانية للدوائر الحكومية وغير الحكومية، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز فهم ومعرفة الموظفين بالوظائف والتخصصات المرتبطة بالقضايا.

وأشار محمد العمادي، مدير إدارة القضايا، إلى أهمية ربط المبادرات بأهداف المحاكم ومؤشرات السمعة والتنافسية العالمية، وفي إطار هذه المبادرة، زار فريق من إدارة القضايا الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، حيث استكشفوا مهام خبير فحص المستندات والمختص بعمليات التزوير والتزييف، وتم خلال الزيارة الاطلاع على آليات العمل والمعدات المستخدمة في عمليات الفحص، بالإضافة إلى مناقشة كيفية تسريع إجراءات الفصل في القضايا.

من جهته، أضاف حمد عبد الله، رئيس فريق المختبر الثقافي، أن الفريق حرص على اختيار الوظائف التي تؤثر في الحياة اليومية للموظفين، مثل المتنبئ بالأرصاد ولجنة الكوارث، بهدف فهم توجهات الحكومة ونقل المعرفة للجميع.

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