بحث تعزيز الفرص وبناء القدرات لدعم خطط العمل الوطنية للمناخ

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وفداً من مركز التعاون الإقليمي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن بحث تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، حيث تركزت المناقشات خلال زيارة الوفد على تعزيز الفرص لبناء القدرات لدعم خطط العمل الوطنية للمناخ بالتعاون مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في إطار التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، بقيادة حكومة الإمارات العربية المتحدة وفريق العمل العالمي.

حضر الاجتماع وليد بن سلمان، نائب رئيس المنظمة، وعبد الرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة، ومحمد تيمور غاندابور (رئيس مراكز التعاون الإقليمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ)، وماسامبا ثيوي (رئيس مركز الابتكار العالمي للأمم المتحدة) والسيدة آنا فوكوجي (رئيسة مركز التعاون الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا).

و تناول الاجتماع مجالات التعاون الاستراتيجية بما في ذلك الدعم المشترك لمركز الابتكار العالمي.

ويلتزم مركز التعاون الإقليمي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا بأهداف بروتوكول كيوتو، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس لتغير المناخ، من خلال المساعدة على توجيه الموارد المحلية والإقليمية والعالمية إلى العمل المناخي، لتسهيل تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً للبلدان (NDCs) في اتفاق باريس، وخطط التكيف الوطنية، وخرائط الطريق لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وغيرها من السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بدول المنطقة.

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