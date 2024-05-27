لطيفة بنت محمد تطلع على الفعاليات المصاحبة لقمة الإعلام العربي 2024

المصدر: البيان

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قامت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بجولة شملت الفعاليات المصاحبة لـ "قمة الإعلام العربي" التي بدأت، اليوم الاثنين، بفعاليات منتدى الإعلام العربي للشباب، حيث أشادت سموها بالتنظيم المحكم للفعاليات المتميزة التي يضمها الحدث الإعلامي الأبرز من نوعه عربياً، وما يمثله كمنصة محورية للقاء والتشاور وتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل وطموحات قطاع الإعلام العربي.

رافقت سموها خلال الجولة سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، والدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لقمة الإعلام العربي، وشيماء السويدي، مديرة "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

واطلعت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة على أبرز الفعاليات المصاحبة والتي تسلط الضوء على مجموعة من التجارب الجديدة التي تتيح للزوار التعرف عن كثب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تتراوح هذه التجارب ما بين الإبداع الفني الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتفاعل الافتراضي مع رموز إعلامية رحلت عن عالمنا في حوار حي، وتجربة التصوير بالذكاء الاصطناعي بما لها من قدرات فائقة، كذلك التجربة الصوتية الديناميكية التي يُمكن للذكاء الاصطناعي تفعيلها، بما يُسلّط الضوء على أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا والإبداع.

واستمعت سموها إلى شرح حول ورش العمل المتخصصة المصاحبة للمنتدى الإعلامي للشباب في نسخته الثانية بالتعاون مع أهم وأبرز المنصات الرقمية العالمية الرائدة، حيث تُتيح ورش العمل هذه للمهنيين الشباب في مجال الإعلام، فرصة قيّمة لصقل مهاراتهم، وتسعى إلى نقل الخبرة والمعرفة التي يحتاج إليها المهنيون الناشئون للنجاح في عالم رقمي سريع التطور. وستُقدّم ورش العمل هذه من قِبَل شركات إعلامية عالمية رائدة، بما في ذلك «ميتا» و«تيك توك» و«X» و«يوتيوب» و«لينكد إن» و«سناب شات» و«دولبي» و«في إف إكس موجو».

وتابعت سموها شرحاً عن منصة مبادرة "بكل فخر من دبي" وهي إحدى المبادرات التابعة لـ "براند دبي"، الذراع الإعلامي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، حيث تسلط المنصة الضوء على قصص نجاح ملهمة في مجال ريادة الأعمال في دبي، بمشاركة 10 من مشروعات رواد الأعمال الأعضاء في المبادرة خلال الحدث، في إطار حرص براند دبي على الترويج لأعضاء المبادرة التي أطلقها بهدف تعزيز ريادة الأعمال والتعريف بالنماذج الناجحة التي انطلقت من دبي وحققت نجاحا مشهودا، بهدف تمكينها من تحقيق مزيد من النجاح.

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