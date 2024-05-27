أحمد بن محمد: دبي ستبقى قمة يستظل تحتها أصحاب الفكر والكلمة

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ستبقى دبي دائماً هي القمة.. والملتقى الذي يجمع تحت مظلته أصحاب الفكر والكلمة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "بمشاركة أكثر من 250 متحدثاً وحضور 4000 شخصية إعلامية من المنطقة العربية والعالم، بدأت اليوم أعمال قمة الإعلام العربي مع انطلاق الدورة الثانية لمنتدى الإعلام العربي للشباب في أول أيام القمة".

وأضاف سموه: "علينا أن نفتخر بقدرات الشباب العربي ونمنحهم الفرصة لتحقيق تطلعاتنا المستقبلية".

وختم سموه تدوينته قائلاً: "الشكر لأخي الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على حضوره القمة وتوجيهه رسائل ملهمة للشباب العربي. كما نشكر الدكتور سلطان النيادي على كلمته التي جسدت طموح الأجيال المقبلة.. ستبقى دبي دائماً هي القمة.. والملتقى الذي يجمع تحت مظلته أصحاب الفكر والكلمة".

وكان سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، شهد افتتاح المنتدى الإعلامي العربي للشباب ضمن فعاليات اليوم الأول لقمة الإعلام العربي التي انطلقت اليوم في دبي و ينظمها نادي دبي للصحافة، خلال الفترة من 27 – 29 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتضمن الافتتاح كلمة ترحيبية للدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة وكلمة رئيسية لمعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب وجلسة حوارية رئيسية مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين.

ويضم البرنامج الحافل المصاحب لفعاليات القمة التي بدأت فعالياتها اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، كلاً من النسخة الثانية من المنتدى الإعلامي العربي للشباب (الإثنين 27 مايو)، ومنتدى الإعلام العربي الـ22 (28-29 مايو) الذي يتخلله حفل جائزة الإعلام العربي في دورتها الـ23، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها الرابعة.

وتجمع الدورة الـ22 لمنتدى الإعلام العربي، هذا العام، أكثر من 4000 من قيادات الإعلام العربي وأبرز الوجوه والشخصيات الإعلامية، ورؤساء التحرير، وصنّاع المحتوى، وكبار الكُتّاب، من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم، لمناقشة مستقبل مشهد الإعلام في المنطقة.

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