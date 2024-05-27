"براند دبي" يدعم مشاركة 10 مشاريع لرواد أعمال شباب أعضاء في "بكل فخر من دبي"

المصدر: البيان

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ضمن سعيه المستمر لتحفيز رواد الأعمال الشباب، والترويج لمنتجاتهم في كبرى المحافل والفعاليات الدولية التي تستضيفها دبي على مدار العام، يدعم براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مجموعة من أعضاء مبادرة "بكل فخر من دبي" عبر إشراكهم في فعاليات "قمة الإعلام العربي 2024" والتي انطلقت أعمالها اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، وكانت بدايتها انطلاق "المنتدى الإعلامي العربي للشباب" في دورته الثانية التي اختتمت اليوم، وعلى مدار اليومين القادمين (28 و29 مايو) من خلال "منتدى الإعلام العربي" الذي تعقد دورته الثانية والعشرين بمشاركة لفيف من القيادات والرموز والشخصيات الإعلامية وكبار الكُتّاب وصُنّاع الإعلام والمؤثرين في العالم العربي.

وتهدف مبادرة "بكل فخر من دبي" إلى تشجيع رواد الأعمال الشباب عبر منحهم الظهور اللازم لتحفيز نجاحهم وتوسيع فرص نمو مشاريعهم، ومساعدة الأعمال الناشئة عبر التعريف بما تقدمه من منتجات وخدمات مميزة وإلقاء الضوء عليها إعلامياً.

وأكدت شيماء السويدي، مديرة براند دبي أن مشاركة المشاريع المشاركة في مبادرة "بكل فخر من دبي" ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي 2024 تأتي في إطار التزام براند دبي بدعم مشاريع ناشئة متميزة عبر شراكات تعزز فرص نموها وتطورها، مشيرة إلى أثر المشاركة في مثل هذه الفعاليات الكبرى في إلقاء الضوء على قصص نجاح مشاريع انطلقت من دبي وتميزت في عدة مجالات من مقدمتها فنون الطهي والمأكولات والمشروبات بما تقدمه من خيارات متنوعة وفريدة سيكون بإمكان الحضور في القمة الاستمتاع بها على مدار أيامها الثلاثة.

10 مشاريع

وتقدم 10 من هذه المطاعم والمقاهي في دبي للمشاركين في أكبر تجمع إعلامي في المنطقة مجموعة من الأطباق الشهية والحلويات وأكواب القهوة بأنواعها، من بين هذه المطاعم والمقاهي مطعم "Mara" الذي تميز بتقديمه قائمة متنوعة من المأكولات العالمية الشهيرة بمذاقات متعددة.

كما يتيح مقهى "Two Miles" لزوار الحدث مجموعة من مشروبات القهوة المتنوعة، والماتشا، المُحضرة بعناية ليناسب مختلف الأذواق، أما مقهي"More matcha" فأشتهر بتقديم كل ما هو اخضر و هادئ من المشروبات والحلويات، بينما يشارك مطعم ومقهى"Another one" الحضور في المنتديين، تحت مظلة قمة الإعلام العربي، أطباقه مشروباته الشهيرة التي مزجت بين الجودة والإبداع.

ومن بين المقاهي والمطاعم المشاركة في الحدث ضمن مبادرة "بكل فخر من دبي"، مقهى ومطعم "Plain" بمجموعة متنوعة من المشروبات الساخنة والباردة إضافة إلى قائمة واسعة من الحلويات والأطعمة، أما مطعم "Dining boutique" فيقدم مجموعة من الأطباق الأوروبية المحضرة بمكونات محلية على يد أمهر الطهاة، كما قدم مقهى"lea"، لضيوف المنتدى خيارات متنوعة من القهوة والمشروبات الباردة.

كما يقدم مطعم ومقهى " Sadeem" أشهى الحلويات المحلية والعالمية، إضافة إلى قائمة واسعة من المذاقات المتعددة للقهوة الساخنة والباردة، ويشارك مقهى" Sillage" جمهور المنتدى قائمته المميزة من القهوة الفريدة، كما قدم مطعم "FIX" مجموعة من الوجبات الخفيفة والحلويات المتنوعة.

وسيتم تسليط الضوء على قصص نجاح رواد الاعمال المشاركين في مبادرة "بكل فخر من دبي"، الذين تمكنوا من تحقيق نجاحات إبداعية في عدة مجالات مختلفة، ، وذلك بهدف إيصال رسائل إعلامية تتعلق بسمات دبي وطبيعتها كوجهة اقتصادية عالمية ومدينة تضع خطط تمكين رواد الأعمال وتوفير البيئة الداعمة لهم ضمن أولويات أجندتها التنموية، لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية في دعم تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته وضمان استدامة نموه.

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