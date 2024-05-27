برعاية حمدان بن محمد.. "طرق دبي" تفتح باب التسجيل في تحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات فتح باب التسجيل في مسابقة: (تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة بدورته الرابعة 2025) تحت شعار: (حي دبي للتنقّل ذاتي القيادة)

ويمكن المشاركين التسجيل في التحدي الآن من خلال الموقع الإلكتروني المُخَصّص لهذه المسابقة العالمية: (https://sdchallenge.awardsplatform.com/). وأنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين شهر أكتوبر المقبل، في حين سيكون إعلان اسم الشركة الفائزة في شهر سبتمبر من العام المقبل 2025 خلال مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة وستحصل الشركة الفائزة على جائزة تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار.

وذكرت الهيئة أن الدورة الرابعة من التحدي، تحمل طابعاً تنافسياً جديداً للمشاركين تحت عنوان: (حي دبي للتنقل ذاتي القيادة)، وهو ما يؤكد حرص الهيئة على المضي قُدُمَاً في تعزيز الدور الريادي لحكومة دبي، والتوسع في استخدام تكنولوجيا التنقل ذاتي القيادة على جميع المستويات والأصعدة كافة حيث تشمل هذه الدورة من التحدي وسائل نقل متعددة ومتكاملة تجمع أنظمة مواصلات عديدة في منطقة واحدة وتسمح للركاب باستخدام تلك الوسائل.

ويمكن للمشاركين الانضمام للتحدي إما على شكل تحالف شركات: (Consortium) مُؤَلَّفٌ من أكثر من شركة أو على شكل كيان مُؤَلَّفٍ من شركة واحدة وذلك بهدف دمج عدة أنظمة مواصلات مستقلة ذاتية القيادة: (تحت مظلة خدمة واحدة)، وأنه وبإمكان جميع الشركات الرائدة ذات الخبرة في مجال التنقل ذاتي القيادة، المختصة في التنقل ذاتي القيادة ومجال دمج أنظمة المواصلات المشاركة في التحدي.

ويأتي (تحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة) في إطار جهود الهيئة لتعزيز الدور الريادي لإمارة دبي في مجال التنقل ذاتي القيادة، وحرصها على تجسيد رؤية حكومتنا الرشيدة بتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، ويعد هذا التحدي منصة عالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة يجتمع من خلالها أبرز الخبراء والمختصين من مصنّعي التقنيات والباحثين والأكاديميين للخروج بأفضل الأفكار والرؤى التي تخدم توجهات حكومة دبي وتحقق استراتيجية الهيئة عبر غايتها الأولى: "دبي الذكية،" فضلا عن مبادرة حكومة دبي المتمثلة بـ (المدينة الذكية).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز