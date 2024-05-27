"الإمارات للفلك" يوضح أسباب الاختلاف في تقدير غرة ذي الحجة هذا العام

المصدر: البيان

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أكد إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أنه سيكون هناك اختلاف في تقدير غرة ذي الحجة هذا العام نظراً لاختلاف شروط الرؤية بين الدول.

وقال الجروان: يولد الهلال الجديد لشهر ذي الحجة يوم الخميس 06 يونيو 2024 الساعة 16:38 عصرا بتوقيت الامارات ( و هو موعد اقتران القمر بالشمس في نفس الدرجة الطولية من السماء) ، وسيكون مع غروب الشمس الساعة 19:07 (بعمر 02:29 ساعة اي بين موعد ولادته الى غروب الشمس)؛ و على (ارتفاع يقارب 1 درجة من الافق) ، و (يغرب بعد غروب الشمس بقرابة 11 دقيقة) ف (تتعذر رؤيته لعدم استيفاء معايير الرؤية البصرية للهلال الوليد ) بهذه الظروف .... لكنها ( لا تستحيل ) و لهذا كان الاختلاف في تقدير غرة ذي الحجة .

وأضاف: حيث أن تقويم أم القرى يكتفي بشرطين و هما ولادة القمر قبل غروب الشمس ، و لقاءه فوق الأفق بعد غروب الشمس ولو لدقيقه.... فيما التقاويم الأخرى تضع شروطا مختلفة حول ذلك لتحقق ظروف الرؤية البصرية كوجود القمر فوق الأفق لفترة لا تقل عن 20 دقيقة بعد الغروب ، و ان يكون عمر القمر وقت الرصد لا يقل عن 12 ساعة ، و ان لا يقل ارتفاعه عن الافق الغربي وقت الرصد عن 3 درجات إضافة إلى ولادة القمر قبل غروب الشمس و هذه تسمى " معايير الرؤية البصرية للهلال الوليد" وهذه المعايير تختلف قليلا وفق ظروف الرصد إضافة إلى العوامل الجوية ، وذلك سبب اختلاف تقدير بداية ذي الحجة الذي لن يحسم بطريقة حتمية قبل يوم الترائي أو رصد الهلال بين كون غرة ذي الحجة الجمعة 7 يونيو أو السبت 8 يونيو . و عيد الاضحى الأحد 16 يونيو او الاثنين 17 يونيو .

وأشار إلى أن الظروف الطبيعية لشهر شوال و عيد الفطر المبارك ساعدت على اتفاق التقاويم على كون 10 ابريل غرة شوال حيث ولد القمر الجديد لشهر شوال يوم السبت 08 ابريل 2024 الساعة 22:21 أي بعد غروب شمس 29 رمضان وبالتالي كان الوضع علمياً (تستحيل رؤيته مساء ذلك اليوم) لأنه غرب قبل غروب الشمس و ليس هناك أي قمر فوق الأفق بعد غروب الشمس ... وعليه كان الإجماع على كون الأربعاء 10 أبريل غرة شوال 1445.

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