الهوية الرقمية: الجهات الحكومية لا تتواصل مع المتعاملين هاتفياً لطلب الموافقة على إشعارات الدخول

المصدر: البيان

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أكدت الهوية الرقمية أن تطبيق الهوية الرقمية آمن تماماً، وهو يعمل وفق معايير الأمان والسلامة و أن الجهات الحكومية لا تتواصل مع المتعاملين هاتفياً لطلب الموافقة على إشعارات الدخول ولا تقوم بطلب أية بيانات شخصية للمتعاملين عبر الهاتف.

وقالت الهوية الرقمية: "انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات حول عمليات احتيال محتملة تتم من خلال قيام المحتالين بالاتصال بالمتعاملين وانتحالهم صفة العمل في وظائف حكومية وطلب الموافقة على اشعارات دخول الهوية الرقمية ومشاركتهم رمز الدخول.

وأكدت بأن تطبيق الهوية الرقمية آمن تماماً، وهو يعمل وفق معايير الأمان والسلامة والحفاظ على خصوصية بيانات المتعاملين وسريتها.

وأهابت الهيئة بجميع المتعاملين بضرورة توخي الحذر عند تلقي أي إشعارات أو رسائل تخص عمليات الدخول إلى التطبيق ورفضها مباشرة في حال استلامها وعدم مشاركة رمز الدخول مع أي شخص.

ودعت الهيئة جميع المتعاملين إلى متابعة الحسابات الرسمية لاستقاء المعلومات من مصادر موثوقة.

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