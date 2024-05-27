«استشاري الشارقة» يدعو للحفاظ على الثروة السمكية

المصدر: الشارقة - وام

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أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماع عقده في مقره، أول من أمس، توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية.

ودعا المجلس في جلسته العاشرة التي ترأسها معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، إلى مواصلة إيجاد مشاريع تنموية مدروسة، ووضع خطط مستقبلية في مجال الاستزراع السمكي والأحياء المائية لتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الثروة السمكية، وإنشاء قرى للصيادين على مستوى الإمارة، أسوة بالقرية التي تم إنشاؤها في منطقة الحمرية، بما يلبي احتياجات الصيادين في كل منطقة وتشجيع القطاعين الحكومي والخاص على الاستثمار في صناعة الثروة السمكية.

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