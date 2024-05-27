الإمارات والصين تبحثان استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام مع تشو يونغلي نائب رئيس الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في الصين سبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجالات العمل الإعلامي المختلفة، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام.

وأعرب معاليه خلال استقباله يونغلي والوفد المرافق له بمقر المكتب الوطني للإعلام في أبوظبي عن تطلعه إلى زيادة التنسيق والتعاون بين البلدين في قطاع الإعلام وبما يتناسب مع العلاقات المتنامية التي تتسم بالتنوع والعمق، وتستند إلى إرادة سياسية قوية تعكسها الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين وحرصهما على تعميق علاقات التعاون والتنسيق وتبادل الرؤى. ويأتي اللقاء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين وتستهدف تعزيز مسيرة التنمية والازدهار المستدام فيهما.

وأشاد معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد بالتعاون الإعلامي القائم بين البلدين، مؤكداً على الرغبة في توسيع آفاق هذا التعاون البناء وتبادل الأفكار والرؤى المبتكرة بما يصب في صالح البلدين.

تكنولوجيا الإعلام

وبحث الطرفان التعاون في مجال ترسيخ استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام، كما ناقشا التطورات المتلاحقة في تكنولوجيا الإعلام والمتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي، حيث أكدا الرغبة المشتركة في ترسيخ نموذج متميز للتعاون والشراكة الإعلامية بما يسهم في إثراء منظومة العمل الإعلامي في كلا البلدين.

وتطرق اللقاء إلى بحث آليات تبادل الخبرات والتجارب في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وتعزيز أطر التواصل بين الهيئات والمؤسسات الإعلامية في البلدين، وبحث سبل إقامة مشاريع ومبادرات إعلامية مشتركة واستكشاف آفاق جديدة لتطوير مبادرات مشتركة من شأنها الارتقاء بصناعة الإعلام في البلدين، انطلاقاً من العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وقيادتي البلدين الصديقين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره كل من الدكتور جمال محمد الكعبي مدير عام المكتب الوطني للإعلام ومحمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الإعلامية في البلدين بما يخدم الرؤية الإعلامية المشتركة، ويساهم في ترسيخ التنسيق والتعاون بين أركان المنظومة الإعلامية في كلا البلدين.

علاقات قوية

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالوفد الضيف وتطرق إلى الزيارة المرتقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية الصين الشعبية الخميس المقبل 30 مايو تلبية لدعوة فخامة الرئيس شي جين بينغ، حيث أشاد الجانبان بالعلاقات القوية التي تربط البلدين، التي تشهد نمواً متواصلاً بفضل حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات في ظل الآفاق الواسعة للتعاون في كل المجالات الاقتصادية، والإعلامية، والسياسية، والثقافية، والعلمية وغيرها من القطاعات. وأشار معاليه إلى التشريعات الإماراتية في مجال الإعلام والتي بدورها تدعم وتشجع المواهب الوطنية على إنتاج محتوى إماراتي يعزز القيم والهوية الوطنية بين الأجيال الشابة، وذلك وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير قطاع الإعلام وتعظيم تأثيره كقطاع اقتصادي من خلال الاستفادة من القدرات والمزايا التنافسية لدولة الإمارات.

وأكد معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام أن دولة الإمارات في طليعة الوجهات الإعلامية العالمية الرائدة، حيث أنشأنا منصة وبنية تحتية جاذبة للمؤسسات الإعلامية العالمية، من الشركات متعددة الجنسية الكبرى إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين، من أجل تمكين الإبداع والتعاون، وأصبح لدينا الآن مجتمع إعلامي يضم أكثر من 10000 شركة وأكثر من 350000 محترف يعملون في الصناعات الثقافية والإبداعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز