بدء عمليات الفرز لجائزة محمد بن راشد للغة العربية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جائزة محمد بن راشد للغة العربية، التي تندرج ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تنظمها مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، عن بدء لجنة الفرز الخاصة بالجائزة في تقييم الطلبات المشاركة في الدورة الثامنة من الجائزة، اليوم، وتستمر حتى 7 يونيو المقبل.

وتأتي هذه المرحلة كخطوة أولى قبل البدء في مرحلة التحكيم النهائية، حيث تعمل لجنة الفرز على دراسة جميع الطلبات المقدمة بدقة واحترافية، لضمان اختيار أفضل المشاركات التي تسهم في خدمة اللغة العربية وتطويرها.

مشاركة

وتشهد الدورة الثامنة من الجائزة، إقبالاً كبيراً من المشاركين من مختلف أنحاء العالم العربي، ما يعكس الأهمية المتزايدة للجائزة، والدور المحوري الذي تلعبه في تشجيع المبادرات والجهود الرامية إلى الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز استخدامها في مختلف المجالات.

وتلعب الجائزة دوراً محورياً في جهود الارتقاء باللغة العربية، وتشجيع المبادرات التي تسهم في تطويرها تعلماً وتعليماً، وتخطيطاً وفكراً واستخداماً، وذلك من خلال تخصيص ما يقارب 2.8 مليون درهم (770 ألف دولار) لتوزيعها كجوائز على محاور مختلفة تشمل التعليم، والتقانة (التكنولوجيا)، والإعلام والتواصل، بالإضافة إلى السياسة اللغوية والتخطيط والتعريب، والثقافة والفكر ومجتمع المعرفة، ما يؤكد التزامها الدائم بتعزيز مكانة اللغة العربية عالمياً.

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