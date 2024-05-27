«كهرباء دبي» تطلع على عمل المرحلة الرابعة لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

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تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عمل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 950 ميجاوات، بنظام المنتج المستقل للطاقة وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم، وتوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320000 مسكن، وتسهم في خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وتعد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي دشنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ديسمبر 2023، أكبر مشروع استثماري يستخدم ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة تشمل منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاوات، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات، فيما يضم المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5.907 ميجاوات ساعة، وذلك وفق غينيس للأرقام القياسية العالمية. ورافق معالي الطاير في جولته المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وعدد من مسؤولي الهيئة.

واستمع معالي سعيد محمد الطاير من مسؤولي شركة «نور للطاقة 1» لشرح عن عمل المرحلة الرابعة التي تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتعد هذه المرحلة أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم ما يسمح بتوافر الطاقة الشمسية على مدار 24 ساعة، وتضمنت هذه المرحلة تركيب أكثر من 790 ألف لوح كهروضوئي، أما بالنسبة لمنظومة عاكسات القطع المكافئ فقد تم تركيب أكثر من 63.600 جامع حوض مكافئ (PT) ويستخدم المشروع 70.000 من المرايا (heliostats) التي تتبع حركة الشمس.

وأسست هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي تقوده «أكوا باور» شركة «نور للطاقة 1» لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث تمتلك الهيئة 51% من الشركة بينما تمتلك «أكوا باور» 25 % و«صندوق طريق الحرير» الصيني 24 %.

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