ضاحي خلفان يطلع على تقنيات غرف العمليات بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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وجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بضرورة مواكبة التوسع والتطور الكبيرين اللذين شهدتهما إمارة دبي خلال السنوات القليلة الماضية في كل قطاعاتها، مؤكداً معاليه على أن هذا التوسع لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيتضاعف خلال السنوات العشر المقبلة، الأمر الذي يستدعي حشد كل الطاقات، والإمكانيات لمواكبة هذا التوسع، حفاظاً على مستوى التميز والريادة في العمل الشرطي، اللذين وصلت إليهما شرطة دبي، بفضل تطبيقها أفضل المعايير والممارسات العالمية في الحفاظ على أمن الأفراد والمجتمع، ومن خلال مسيرتها وسمعتها الطيبة، وتاريخها الحافل بالإنجازات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب معاليه، اطلع فيه على عرض حول مستجدات غرف العمليات في شرطة دبي، وأهم التحديثات الجديدة التي أدخلت عليها، إضافة إلى المشاريع والخدمات التي تقدمها شرطة دبي للجمهور من خلال غرف العمليات التابعة لها.

حضر الاجتماع اللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد تركي عبد الرحمن عبدالله بن فارس، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد مروان ناصر جاسم، نائب مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من الضباط الفنيين من ذوي الاختصاص.

واطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على أحدث التقنيات في مجال العمليات، والتي كان من أبرزها منصة شاهين، وخدمة تحديد مواقع المتصلين الـ «AML»، ومنصة مواكب، ومركز كاميرات مباني القوة، ومشروع تطوير أجهزة إدارة الأحداث في مركز القيادة والسيطرة (Control Pro. System)، ونظام الـ «Drone Box»، بالإضافة إلى منظومة الرصد والتصدي.

كما تم عرض نتائج نظام مركز اتصال 901، وإحصائيات تبين زمن الرد على الاستفسارات والمكالمات الواردة إلى مركز الاتصال من الجمهور، إلى جانب المشاريع والبرامج التطويرية الخاصة بالمركز، ومنها غرفة عمليات إسعاد المتعاملين.

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