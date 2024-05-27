شرطة دبي تتفقد سير العمل في مركز جبل علي

المصدر: دبي - البيان

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تفقد اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي، سير العمل في مركز شرطة جبل علي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، والعميد سلطان عبدالله العويص، مدير مركز شرطة القصيص، والعميد محمد بن ماجد المري، نائب مدير مركز شرطة جبل علي، والعقيد بدر بوسمره مدير إدارة التقييم المؤسسي في الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد أحمد محمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

أهمية المنطقة

واطلع اللواء علي غانم على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، ومن ضمنها نسبة التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، ومتوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة، وغيرها من المؤشرات الأخرى.

حملات مرورية

كما واطلع اللواء علي غانم على إحصائيات قسم التسجيل المروري، التي تضمنت إحصائيات حول تقارير الحوادث والبلاغات المرورية والمخالفات المرورية، كما نفذ المركز العديد من الحملات المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

مبادرات مجتمعية

واستمع إلى شرح حول المبادرات المجتمعية التي نفذها المركز في منطقة الاختصاص، ومنها ثلاث مبادرات جديدة وهي «المدير في إسعادكم» التي تهدف إلى إسعاد القاطنين في منطقة الاختصاص من خلال لقائهم بمدير المركز أو نائبه، ومبادرة «صوتك مسموع» وذلك لتعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركة الجمهور في إبداء الملاحظات والمقترحات، بالإضافة إلى مبادرة «إسناد» التي تهدف إلى تدريب موظفي شركات الأمن الخاص على مختلف المجالات، ومبادرة طرق آمنة، ومبادرة الصلح خير، ومبادرة مجموعات السعادة.

رضا وظيفي

واطلع على البرامج والمبادرات التي نفذها قسم الشؤون الإدارية للموظفين في العام 2023 والتي أدت إلى تحقيق الرضا الوظيفي، ومن ضمنها التحفيز والتكريم، والتواصل مع الموظفين، ومبادرة لنشارك السعادة، وسياسة الباب المفتوح، وغيرها من المبادرات الأخرى، كما قام المركز بتحفيز عدد من مرتب المركز عبر مبادرات مختلفة في العام الماضي.

إسعاد المتعاملين

واستمع اللواء علي غانم إلى شرح يوضح دور قسم مركز إسعاد المتعاملين، من حيث متابعة مستوى الخدمات الذكية المقدمة للجمهور عبر مركز الشرطة الذكي في المركز أو مدينة إكسبو، وكذلك من حيث التنسيق مع مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة ذات الصلة بنقاط ومراكز الشرطة الذكية، في سبيل ضمان تقديم خدمة عالية المستوى واستدامة تطوير الخدمات، بالإضافة إلى تقديم الملاحظات والاقتراحات والأفكار الإبداعية التي تساهم في رسم التصورات المستقبلية للخدمات.

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