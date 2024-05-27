مركز «غرس» بالفجيرة يدعم الأسر المنتجة بمهارات التسويق

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد يوسف راشد المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية أن مركز غرس لمشاريع الأسر المنتجة التابع لجمعية الفجيرة الخيرية يحرص منذ تأسيسه عام 2013 على تقديم دورات وورش لتأهيل الأسر المنتجة وتزويدها بالمهارات الإنتاجية التي تعزز تمكينها بالمجتمع، إلى جانب تعزيز المهارات الإنتاجية والتسويقية والتنافسية بطرق مبتكرة لدى هذه الأسر، وفي سبيل تحقيق ذلك وقعت الجمعية مع بلدية الفجيرة اتفاقية مشروعي لمنح رخصة العمل من المنزل للمشاركين والمشاركات في المشاريع.

تجربة رائدة

ولفت إلى مشاركة 27 أسرة إماراتية منتجة في منفذ بيع في القرية العالمية بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، عكست تجربة رائدة في دعم الأسرة المنتجة ومشاريعهم الصغيرة، التي قدمت فيها السلع الإنتاجية بجودة وأفكار تسويقية متميزة، لتحقق للأسر المشاركة أرباحاً وعوائد مالية جيدة، أكدت على جودة المنتج وموثوقيتها وقيمتها.

وأشار إلى حرص المركز على تحفيز مشاركة الأسر المنتجة بأفكار نوعية، سعياً إلى تعزيز نجاح هذه المشروعات المتناهية الصغر، لتمكين كل فئات المجتمع من السيدات والرجال، والشباب وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم لتسويق منتجاتهم بأفضل الطرق لتحقق لهم مكاسب اقتصادية واجتماعية وتحقق للأسر استقرارها وتماسكها.

مشاريع فعالة

وذكر المرشودي أن عدد المنتسبين لمركز غرس في المشاريع الفعالة يصل إلى قرابة الـ 325 منتسباً من بداية العام الماضي حتى أبريل للعام الجاري، شملت مشاريع متنوعة أبرزها صناعة العطور والبخور، وعمل المأكولات والحلويات، والتصميم والأزياء، والتكنولوجيا الناشئة، والمشاريع الزراعية، والأشغال الحرفية، وصناعة مستحضرات العناية بالشعر والجسم والوجه.

مشاركة

كما أشار يوسف المرشودي إلى حرص المركز على تطوير مهارات الأسر المنتجة وإكسابهم مهارات جديدة، بتقديم خدمات التدريب والإرشاد وفق معايير الجودة والكفاءة، حيث بلغ إجمالي عدد الدورات التدريبية المنفذة حوالي 352 دورة، استفاد منها أكثر من 8 آلاف مشارك منذ تأسيس المركز في عام 2013 حتى الربع الأول من عام 2024 (استفاد منها مختلف فئات المجتمع من طلبة وأصحاب همم وأسر منتجة)، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وساهمت تلك الدورات في رفع مستوى وعي الأسر بمتطلبات السوق، ورسخت لديهم ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس، وحققت لهم مصادر دخل بديلة منحتهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ثقافة الاستدامة

وأوضح المرشودي أن المركز يمتلك رؤية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة بتحويل الأفراد من الاستهلاك إلى الإنتاج، وتطوير منظومة الأسر المنتجة من أجل تعزيز كفاءة الأسر ورفع إنتاجيتها وتطوير مهاراتها من خلال توفير خدمات متكاملة لها، كما يهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر الإماراتية واستثمار طاقات أفرادها ليكونوا أصحاب مشاريع رائدة برؤى متطورة ومبتكرة، والحرص على استقطاب أفضل المواهب والحفاظ عليها وتنميتها، والعمل على خلق بيئة تسويقيه تعزز من ثقة المجتمع بمنتجات الأسر المنتجة.

6 خدمات

وذكر المرشودي أن هنالك 6 خدمات يقدمها مركز غرس للأسر المنتجة، خدمة التدريب والتأهيل، وخدمة التصنيع والتعبئة والتغليف، وخدمة دعم المؤسسات وعقد الشراكات، وخدمة التوجيه والإرشاد والاستشارات، وخدمات التسويق، وخدمات توفير الموارد «الدعم اللوجستي» للمشاريع المتميزة يقدم المواد والأجهزة الخاصة للمشاريع.

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