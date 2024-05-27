دليل «الوالدية الإيجابية» يؤهل الأجيال لتصميم فرص المستقبل وقيادتها    

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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أوضحت شيخة سعيد المنصوري، المديرة العامة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن الدليل التدريبي للوالدية الإيجابية الذي أطلقته المؤسسة ضمن البرنامج النوعي والفريد «الأسرة الإيجابية»، يأتي مواكباً لأجندة دبي الاجتماعية 33، التي تسعى إلى تعزيز مستويات رفاه واستقرار الأسرة.

وقالت المنصوري لـ«البيان»، إن الدليل الذي يضم 12 جلسة يسعى إلى تلبية حاجات الأطفال النمائية، وإعداد أجيال مؤهلة لتصميم وقيادة فرص المستقبل في مجتمع متلاحم متمسك بقيمه وهويته، بتوفير الدعم والإرشاد للآباء والأمهات في رحلتهم التربوية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والتحول الإيجابي في المجتمعات، مشيرة إلى أن الدليل يشكل خريطة طريق شاملة ومتكاملة، تسهم في تعزيز العلاقة الإيجابية بين الوالدين وأبنائهم.

علاقات إيجابية

وأوضحت شيخة المنصوري أن الدليل يهدف إلى تعزيز العلاقة الإيجابية بين الآباء والأطفال عبر تعزيز المبادئ الأساسية للتفاعل الإيجابي، وبناء بيئة أُسرية صحية ومترابطة. والتزاماً بمسؤولياتها المجتمعية التي تضع الأسرة في مقدمة أولوياتها، أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النّساء والأطفال الدليل التدريبي لبرنامج الوالدية الإيجابية.

وأضافت أن الدليل التدريبي يضم جلستين عن الوالدية الإيجابية ونتائجها، وتتضمن الجلسات الأخرى التواصل والتفاعل الإيجابي مع الذات والأبناء، وتعزيز مهارات النجاح المدرسي لدى الأبناء، والاحتياجات النمائية للأطفال في مرحلة الطفولة، والاحتياجات النمائية لدى الأبناء في مرحلة المراهقة، إضافةً إلى جلستين عن استراتيجيات التعامل مع التحديات السلوكية، والرعاية الإيجابية للموهبة والتفوّق، والتكيف الإيجابي لدى الوالدين والتعامل مع الضغوط وإدارة التحديات الأسرية.

ويستهدف البرنامج الذي تم تصميمه بالاستناد إلى أحدث البحوث والدراسات في علم النفس، والتربية والعلوم العصبية، الآباء والمهنيين والمعلمين والأفراد المهتمين باستكشاف استراتيجيات وأدوات الوالدية الإيجابية الفعّالة، ويُقدّم دليلاً شاملاً للمتدربين عن الوالدية الإيجابية، والمفاهيم المرتبطة بها، ونقاط اختلافها مع الوالدية التقليدية.

مهارات

ونوهت المنصوري بأهمية الدليل في إنشاء جيل واعٍ ومتحضر وتعزيز التفاعل الإيجابي بين الآباء والأبناء، إضافةً إلى ما يحتويه الدليل من استراتيجيات فعّالة لتحسين مهارات التواصل بين الوالدين والأطفال، وذلك عبر تعليم أساليب التحدث بلُطف والاستماع بفهم وتقديم الدعم العاطفي، فضلاً عن توفيره أدوات وتقنيات لإدارة الصراعات والتحديات بين الوالدين والأطفال بطريقةٍ بنّاءة، ما يُساعد على تقليل التوترات العائلية وتعزيز الانسجام والتفاهم، إلى جانب إسهامه في تنمية الشخصية الإيجابية لدى الأطفال عبر تعزيز قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية، وبناء مُجتمع يتمتع بالقيم الإنسانية والأخلاقية.

وأبانت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال استبقت إطلاق الدليل التدريبي لبرنامج الوالدية الإيجابية بتنظيم ورشة عمل بعنوان «الوالدية الإيجابية»، استمرت ثلاثة أيام واستهدفت تدريب العاملين في القطاعات النفسية والاجتماعية والتربوية، على استخدام المهارات الوالدية الإيجابية الفعّالة في تفاعلهم مع الأطفال لتلبية حاجاتهم النمائية.

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