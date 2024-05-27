برعاية وحضور أحمد بن محمد.. انطلاق «قمة الإعلام العربي» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تشهد دبي، اليوم، انطلاق أعمال «قمة الإعلام العربي 2024»، التي ينظمها نادي دبي للصحافة، خلال الفترة من 27 – 29 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

رؤية

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن ازدهار المشهد الإعلامي في دبي وما أثمره من مبادرات كان هدفها الإسهام بصورة مؤثرة في صناعة إعلام عربي قوي ومنافس ومواكب لطموحات شعوب المنطقة وتطلعاتها للمستقبل، ما هو إلا ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن الإعلام ودوره كشريك في بناء المجتمع وكنافذة مهمة يطل منها على المستقبل ومرآة تعكس إنجازاته ونجاحاته ومصدر تحفيز يحث على العمل والتميز في شتى المجالات.

وقال سموه إن إطلاق «قمة الإعلام العربي» والتي تم الكشف عنها قبل أيام وتبدأ فعالياتها اليوم كمظلة تجمع مبادرات إعلامية مهمة انطلقت من دبي، هي خطوة تكلل سنوات من العمل الجاد، والحرص الصادق على تقديم إضافات تخدم الإعلام وتعين الإعلاميين على المضي قدماً في دروب التميز، إذ تضم القمة كلاً من «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» و«منتدى الإعلام العربي» وجائزة الإعلام العربي وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، بما لتلك الفعاليات من مكانة اليوم تحظى باهتمام وتقدير صفوة المجتمع الإعلامي في العالم العربي.

شراكة

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم حرص دبي على توثيق شراكتها مع قطاع الإعلام، سواء المحلية أو العربية وكذلك العالمية، وهو ما يتجلى فيما توفره من بيئة داعمة للإعلام وبنية تحتية متطورة تعزز قدرته على القيام برسالته على الوجه الأكمل، في الوقت الذي يسعى فيه مجلس دبي للإعلام لوضع الاستراتيجيات وأطر العمل التي من شأنها تقديم المزيد من القيمة المضافة لقطاع الإعلام، وتوثيق علاقات التعاون مع شركائه الحاليين، والسعي لبناء المزيد من الشراكات التي تؤكد مكانة دبي كمركز رائد للعمل الإعلامي بمجتمع مهني متخصص يضم آلاف الشركات والمؤسسات الإعلامية التي وجدت في هذه مدينة الإبداع والمبدعين الموقع الأفضل لانطلاق بأعمالهم ورفع سقف طموحاتهم لمزيد من النجاح والتميز.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «نرحب بضيوف قمة الإعلام العربي 2024 والتي ينظمها نادي دبي للصحافة خلال الفترة من 27-29 مايو... القمة تضم تحت مظلتها «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» و«منتدى الإعلام العربي» و«جائزة الإعلام العربي» و«جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب»، وتعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بترسيخ مكانة دبي حاضنة للمواهب والإبداعات العربية والحوارات البنّاءة الهادفة لصنع مستقبل أفضل لإعلامنا العربي... نتمنى التوفيق لكافة المشاركين في الحدث الأكبر للإعلاميين العرب».

أجندة

في تعليق على انطلاق «قمة الإعلام العربي» كمظلة جامعة لأربع من أهم وأبرز الفعاليات على أجندة الإعلام العربي، وهي: «منتدى الإعلام العربي»، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، وجائزة الإعلام العربي، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، قالت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة للقمة، إن هذه الخطوة تأتي لتستهل مرحلة جديدة تواصل فيها دبي مساعيها التي لم تنقطع على مدار أكثر من 20 عاماً لتجمع صُنّاع الإعلام وأهم رموزه في العالم العربي في رحابها لمناقشة السبل التي يمكن من خلالها الوصول بإعلام المنطقة إلى أوج مستويات التميز.

وقالت: «لطالما كان قطاع الإعلام من أوائل القطاعات التي أحاطتها دبي وقيادتها الرشيدة بكل الرعاية والدعم والتشجيع، في ضوء إيمان راسخ بقيمة الإعلام ودوره المؤثر في بناء الطموحات والمساهمة في تحقيقها برسالة بنّاءة تحمل في طياتها مقومات الرفعة والتقدم والازدهار الذي تصبو إليه شعوب المنطقة العربية وقد تجلى هذا الاهتمام والدعم في مبادرات ومشاريع وبرامج، نعتز بدور نادي دبي للصحافة في إطلاق وتنفيذ الجانب الأعظم منها، في جهد تواصل على مدار أكثر من عشرين عاماً، أسسنا من خلاله لما أصبح اليوم محط أنظار القائمين على هذا القطاع المهم، سواء من منتديات للحوار أو جوائز هدفها تحفيز الإبداع والاحتفاء بالمبدعين في هذا المجال الحيوي دائم التجدد».

وأوضحت منى المرّي أن القمة، التي تضم حالياً أربعاً من أهم الفعاليات على خارطة الإعلام العربي، ستكون بمثابة الإطار الذي يضمن أعلى درجات التنسيق بين تلك المكونات، وتمهد لفتح المجال رحباً أمام استحداث المزيد من الأفكار الخلاقة والرؤى المبدعة التي من شأنها أن تصل بإعلامنا العربي إلى ما هو مرجو له من أعلى درجات التميز والمصداقية والقدرة على المنافسة وفق أسس مهنية رفيعة تواكب تطورات الحاضر وتلبي متطلبات المستقبل.



وأكدت أن إطلاق «قمة الإعلام العربي» كمظلة جديدة تندرج تحتها كل المبادرات والفعاليات الإعلامية التي يتولى نادي دبي للصحافة تنظيمها، يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها رائدة وسباقة دائماً في تعزيز دور قطاع الإعلام والارتقاء به محلياً وعربياً وعالمياً.

وأضافت أن الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات تقوم على استشراف المستقبل في القطاعات كافة، ومن بينها الإعلام، الذي يمثل إحدى الأولويات، بهدف الإسهام في رسم مستقبل القطاع ودعم قدرة الإعلام العربي على القيام برسالته على الوجه الأكمل.

ونوهت بأن أبرز المناقشات التي سيتضمنها منتدى الإعلام العربي تشمل «الاتجاهات التكنولوجية الجديدة في مجال الإعلام»، و«توظيف الذكاء الاصطناعي بأسلوب يخدم القطاع»، إضافة إلى ما يقرب من 110 جلسات نقاشية وورش عمل لتدريب الشباب وطلاب الإعلام.

ولفتت إلى أن منتدى الإعلام العربي يهتم بتطوير المحتوى الإعلامي العربي، وبحث ما يشهده القطاع من تحولات في المنطقة، وذلك بمشاركة لافتة على مستوى رؤساء وزراء، ووزراء خارجية وإعلام، إلى جانب المسؤولين في كبريات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية.

ريادة

وقالت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، إن نادي دبي الصحافة ومنذ تأسيسه في العام 1999 ترك بصمة واضحة ومؤثرة على صناعة الإعلام في العالم العربي عبر مبادرات إعلامية رائدة أبرزها منتدى الإعلام العربي، الذي بات الحدث الأبرز على ساحة الإعلام في المنطقة العربية، وذلك استلهاماً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أراد سموه لدبي أن تكون حاضرة الإعلام ومركز ثقل نوعياً لمشاريعه ومبادراته الهادفة لتقدمه وازدهاره.

وأوضحت د. ميثاء بوحميد أنه في خطوة من شأنها مواكبة تطور ونمو المبادرات الإعلامية التي أطلقها النادي منذ نشأته، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تم الإعلان عن إطلاق «قمة الإعلام العربي» لتكون بمثابة مظلة جديدة تجمع مبادرات مهمة أطلقها النادي ودأب على تنظيمها خلال الفترة الماضية وتضم «منتدى الإعلام العربي»، و«المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، و«جائزة الإعلام العربي»، و«جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب».

وأضافت بوحميد أن المنتديات التي نظمها النادي على مدار دوراتها المتعاقبة قدمت مجموعة مهمة من التوصيات والتقارير المرجعية الشاملة بخصوص أبعاد المشهد الإعلامي في المنطقة، وأبرز المؤثرات التي ساهمت في تحديد مساره، إلى جانب رسم ملامح مستقبله، مستفيداً في ذلك من زخم الحضور والمشاركة من قبل أبرز الشخصيات الصحافية والإعلامية في العالم، إضافة إلى لفيف من الشخصيات المؤثرة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والأكاديمية والفكرية والثقافية.

متحدثون

ويتقدم المتحدثين في النسخة الثانية من «المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، والذي تعقد أعماله على مدار يوم واحد، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب.

ويعنى المنتدى الأول من نوعه على مستوى المنطقة بصورة أساسية بالمواهب الإعلامية الإماراتية، وذلك التزاماً بنهج دبي، ودولة الإمارات في وضع الشباب دائماً في مقدمة الأولويات باعتبارهم محرك الدفع للتطوير ضمن مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الإعلامي.

ومن المقرر أن تضم أجندة المنتدى العديد من الفعاليات، التي سيتم تنظيمها في مقر الحدث في مركز دبي التجاري العالمي، ومن بينها جلسات «رواد الإعلام»، والتي تمتد على مدار ثلاثة أيام حتى يوم الأربعاء المقبل، وبمجموع سبع جلسات تستضيف نخبة من رواد إعلام دبي، لمشاركة جوانب مهمة من تجاربهم وخبراتهم ولمحات من تاريخهم المهني الحافل بالإنجازات، مع جمع من الإعلاميين الشباب، في إطار حرص المنتدى على نقل الخبرات بين الأجيال، وتقديم نماذج ملهمة لتحفيز التميز المهني لدى شباب الإعلاميين.

وكشف نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لقمة الإعلام العربي 2024، عن تفاصيل البرنامج الحافل المصاحب لفعاليات القمة التي ستنعقد في الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تضم القمة كلاً من النسخة الثانية من المنتدى الإعلامي العربي للشباب وتنطلق اليوم، ومنتدى الإعلام العربي الـ22 (28-29 مايو) والذي يتخلله حفل جائزة الإعلام العربي في دورتها الـ23 وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها الرابعة.

وستجمع الدورة الـ22 لمنتدى الإعلام العربي هذا العام أكثر من 4000 من قيادات الإعلام العربي وأبرز الوجوه والشخصيات الإعلامية، ورؤساء التحرير، وصناع المحتوى، وكبار الكُتّاب، من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة، والعالم، لمناقشة مستقبل مشهد الإعلام في المنطقة.

كما سيشهد المنتدى الإعلامي العربي للشباب مشاركة شخصيات بارزة، وشخصيات عربية ملهمة في مختلف المجالات، وصانعي المحتوى الرقمي والسرد القصصي الرقمي، وقادة عالميين في قطاع الإعلام، سيناقشون دور الشباب في تشكيل مستقبل القطاع.

توقيع الكتب

وفي إطار التزام نادي دبي للصحافة بتكريم المؤلفين الذين قدموا إسهامات كبيرة للعالم العربي من خلال أعمالهم المؤثرة، ستشهد قمة الإعلام العربي 2024 مشاركة ثلاثة من الكتاب المبدعين المتميزين وسيحضر هؤلاء المؤلفون المشهورون لتوقيع أحدث أعمالهم، مما يتيح للحضور فرصة فريدة للتفاعل مع العقول التي تقف وراء بعض أهم الأعمال الأدبية في المنطقة. ويُبرز هذا الحدث حرص نادي دبي للصحافة على الاحتفاء بالتميز الأدبي وتعزيز الإثراء الثقافي في المجتمع العربي.

الذكاء الاصطناعي

ستُضفي «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بُعداً مُبتكراً على القمة يتماشى مع موضوع الحدث وهدفه المتمثل في تسليط الضوء على الاتجاهات والتقنيات الجديدة، حيث ستُنظم «براند دبي» خمس تجارب جديدة تُتيح للضيوف فرصة اختبار قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر من خلال الانغماس في تقنيات المستقبل. وتتراوح هذه التجارب بين الإبداع الفني الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتفاعل مع شخصيات إعلامية رحلت عن عالمنا في حوار حي، وتجربة التصوير بالذكاء الاصطناعي بما لها من قدرات فائقة، كذلك التجربة الصوتية الديناميكية التي يُمكن للذكاء الاصطناعي تفعيلها، بما يُسلّط الضوء على أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا والإبداع.

«بكل فخر من دبي»

ستُشكّل قمة الإعلام العربي 2024 أيضاً منصةً لتسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة في مجال ريادة الأعمال في دبي، حيث تشارك 10 من مشاريع رواد الأعمال الأعضاء في مبادرة «بكل فخر من دبي» في الحدث من خلال تقديم أشهى الأطباق والحلويات ومزيج القهوة المتميزة، مما يقدّم للضيوف تجربة فريدة تضيف بعداً خاصاً للفعاليات المصاحبة للقمة.

وتهدف مبادرة «بكل فخر من دبي»، وهي إحدى المبادرات التابعة لـ«براند دبي»، إلى مشاركة قصص نجاح عدد من الشركات المبتكرة التي انطلقت من دبي. وبالإضافة إلى توفير منصة للأعضاء لعرض إبداعاتهم في عالم المأكولات والمشروبات والحصول على فرصة نموذجية للتعريف بمنتجاتهم، تؤكد المبادرة حرص دبي على تحفيز ريادة الأعمال في المدينة التي تحولت إلى مركز جذب رئيس للمواهب والكفاءات وأصحاب الطموحات الساعين للنجاح.

سيشهد المنتدى الإعلامي العربي للشباب في نسخته الثانية تنظيم 8 ورش عمل متخصصة بالتعاون مع أهم وأبرز المنصات الرقمية العالمية الرائدة. وتُتيح ورش العمل هذه للمهنيين الشباب في مجال الإعلام فرصة قيّمة لصقل مهاراتهم، حيث تسعى إلى نقل الخبرة والمعرفة التي يحتاج إليها المهنيون الناشئون للنجاح في عالم رقمي سريع التطور. وستُقدّم ورش العمل هذه من قِبَل شركات إعلامية عالمية رائدة، بما في ذلك «ميتا» و«تيك توك» و«X» و«يوتيوب» و«لينكد إن» و«سناب شات» و«دولبي» و«في إف إكس موجو».

مبادرات إعلامية

كما سيشهد منتدى الإعلام العربي في دورته الـ 22 إطلاق العديد من المبادرات الإعلامية الجديدة على هامشه، والتي تهدف إلى خدمة الشباب على الصعيدين العربي والمحلي. وتشمل هذه المبادرات تقارير متخصصة عن اتجاهات الإعلام الجديدة، وبرنامجاً جديداً مُكرّساً لدعم الشباب في هذا المجال.

وتهدف المبادرات في مجملها إلى تعزيز الإبداع بين المهنيين الإعلاميين ودفع عجلة التميز في هذا المجال. وستُضاف هذه المبادرات إلى المبادرات المهمة التي أطلقها نادي دبي للصحافة على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك منتدى الإعلام العربي، ومنتدى الإعلام الإماراتي، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، وجائزة الإعلام العربي، وجائزة روّاد التواصل الاجتماعي العرب، وغيرها.

توقيع مذكرات تفاهم

تأكيداً لدوره كمنصة مُكرّسة لتعزيز التعاون وإقامة الشراكات بهدف تسريع وتيرة تطوير الإعلام في المنطقة، سيشهد منتدى الإعلام العربي 2024 توقيع عدد من اتفاقيات التعاون، التي تصب في خدمة قطاع الإعلام وتأكيد فرص نموه وتطوره. وستُركّز هذه الاتفاقيات بشكل خاص على تطوير قدرات العاملين في مجال الإعلام، وبصفة خاصة الشباب، واستكشاف سبل جديدة لتبادل الأفكار والخبرات في هذا القطاع.

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