10 متسابقين في ثاني أيام مسابقة راشد بن محمد لأجمل ترتيل

المصدر: دبي - البيان

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شهد اليوم الثاني للتصفيات النهائية من مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها 17 تنافس 10 متسابقين من فئة الفتيان وذلك في مبنى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في الممزر بدبي، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة وعدد من المسؤولين وأولياء أمور المتسابقين والجمهور، وتقدم أمام لجنة تحكيم المسابقة لفئة الفتيان كل من أبرار الحق محمد بديع العالم من بنجلاديش، وأرين علي تاج الديني من إيران، وتميم ماجد سالم سيف الكندي من الإمارات، وعيسى محمد أكرم من الهند، ومحمد أمين عبدالسلام أمطيل من المغرب، وعبدالله حميد عبدالله البلوشي من الإمارات، وعبدالله كليف رشيد من إثيوبيا، وناصر الدين إبراهيم علي من غانا، وعمر فاروق ساليم الله من بنجلاديش، ومعاذ بن نيزار من الهند، ويتقدم اليوم أمام لجنة التحكيم من فئة الشباب كل من: أحمد البشير إبراهيم عبدالهادي عبده من مصر، وأحمد حسان فاكوش من سوريا، وعبدالمنعم محمود إسماعيل القصراوي من مصر، وأحمد رمضان الحسيني محمد من مصر، وسليمان سعيد أحمد عبدالله البلوشي من الإمارات، وعبدالرحمن إبراهيم الذكي الصباغ من مصر، ومحمد علاء الدين السيد الدقرة من مصر، ومحمد قاسم موسى حسن من مصر، ومحمد يوسف محمد علي من مصر، ومصطفى إبراهيم عبدالمنعم إبراهيم عبدالباقي من مصر.

وعبر فضيلة الشيخ عبدالعزيز حسين الحوسني عضو لجنة التحكيم عن سعادته بما رأى من مستويات متميزة للمشاركين في المسابقة بأصواتهم الندية وتمكنهم من إتقان أحكام القرآن والتجويد والتلاوة الصحيحة في مستويات متقاربة، وقال فضيلته إنه شارك سابقاً محكماً في أكثر من عشر مرات في الاختبارات المبدئية لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، مشيراً إلى أن فعاليات مسابقات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم حققت نجاحاً كبيراً محلياً ودولياً، كما حققت هذه المسابقة أهدافها باستقطابها المئات من حفظة القرآن من أنحاء دولة الإمارات في فئاتها كافة فتشجعهم على الاهتمام بالتلاوة وحسن الأداء حفظاً وتجويداً والتدريب على الترتيل والإتقان والثقة بالنفس، ما جعل العديد من المتسابقين في الفئات الأولى أعادوا المشاركة بشكل أفضل ومتميز في الفئات الأخرى محققين نتائج مبهرة ومنهم من نجح في عمله إمامَ مسجد أو قارئاً أو معلماً للقرآن الكريم أو مؤذناً ومقيماً للشعائر.

وفي ختام فعاليات التصفيات النهائية لليوم الثاني للمسابقة تم السحب على جوائز نقدية مقدمة من منظمي المسابقة للحضور.

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