أحمد بن محمد: قمة الإعلام العربي ترسخ مكانة دبي حاضنةً للمواهب والإبداعات العربية

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن قمة الإعلام العربي ترسخ مكانة دبي حاضنةً للمواهب والإبداعات العربية.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «نرحب بضيوف قمة الإعلام العربي 2024 والتي ينظمها نادي دبي للصحافة خلال الفترة من 27-29 مايو».

وأوضح سموه أن «القمة تضم تحت مظلتها "المنتدى الإعلامي العربي للشباب" و"منتدى الإعلام العربي" و"جائزة الإعلام العربي" و"جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب"، وتعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بترسيخ مكانة دبي حاضنةً للمواهب والابداعات العربية والحوارات البنّاءة الهادفة لصنع مستقبل أفضل لإعلامنا العربي»، متمنياً «التوفيق لكافة المشاركين في الحدث الأكبر للإعلاميين العرب».

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