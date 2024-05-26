الاجتماع السنوي الـ 43 للجمعية العالمية لفسيولوجيا الجاذبية ينطلق غداً في دبي

المصدر: وام

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ينطلق غدا الاجتماع السنوي الـ 43 للجمعية العالمية لفسيولوجيا الجاذبية - الذي يُقام للمرة الأولى في العالم العربي -.. في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بمشاركة باحثين، وعلماء، وممثلي وكالات الفضاء، وعدد من الطلاب.

وقال مركز محمد بن راشد للفضاء، إن الاجتماع، الذي يُقام خلال الفترة من 27 إلى 30 مايو الحالي، يهدف إلى تبادل المعرفة حول تأثير الجاذبية على الكائنات الحية في مجالي علوم الأحياء، وعلم وظائف الأعضاء، ما يسهم في تعزيز المهمات الفضائية طويلة الأمد مستقبلا، وفهم الحياة خارج الأرض.

كما يشهد الاجتماع إطلاق فرص في مجال الأبحاث والتعليم.

وقال سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، إن انطلاق الاجتماع الـ 43 للجمعية العالمية لفسيولوجيا الجاذبية يعد إنجازا كبيرا لمركز محمد بن راشد للفضاء، حيث يُقام في العالم العربي للمرة الأولى، معربا عن فخره باستضافة هذا الحدث الذي يجمع نخبة من العلماء والباحثين في مجال فسيولوجيا الجاذبية، داخل جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وقال مارك أنطوان كوستود، رئيس الجمعية العالمية لفسيولوجيا الجاذبية إن اجتماعنا السنوي لعام 2024 في دبي، يتميز بأكثر من 100 عرض تقديمي، ما يوفر منصة لتعزيز العلاقات القائمة وخلق فرصة لعقد أوجه تعاون جديدة".

وستخصص جلسة لمركز محمد بن راشد للفضاء، تتناول مهمة معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، التي امتدت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وتجربة نمو بلورات البروتين، التي اقترحها فريق بحثي في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأجراها معاليه في الفضاء.

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