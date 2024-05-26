توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وذكر المركز ــ في بيانه اليومي حول حالة الطقس ــ إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة خاصة غرباً وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب أحياناً بعد الظهر، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:15 والمد الثاني عند الساعة 02:46 والجزر الأول عند الساعة 10:03 والجزر الثاني عند الساعة 20:16 .. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:45 والجزر الأول عند الساعة 06:34.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً ..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 27 80 25

دبي 42 25 85 20

الشارقة 43 28 80 20

عجمان 39 29 80 25

أم القيوين 41 25 85 30

رأس الخيمة 42 24 80 20

الفجيرة 39 31 70 20

العـين 47 28 60 10

ليوا 46 25 70 15

الرويس 39 25 80 25

السلع 38 24 75 20

دلـمـا 41 29 80 25

طنب الكبرى / الصغرى 40 28 85 25

أبو موسى 40 28 85 20

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