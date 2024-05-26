المركز الوطني للأرصاد يحذر من تدني الرؤية الأفقية بفعل الضباب

المصدر: البيان

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حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الضباب.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، أن هناك فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية.

ولفت إلى انعدام الرؤية الأفقية أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة، وذلك من الساعة 02:00 حتى الساعة 08:30 من صباح اليوم.

كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، أمس، أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز، في بيانه حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية – شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:23، والمد الثاني عند الساعة 02:11، والجزر الأول عند الساعة 09:22، والجزر الثاني عند الساعة 19:41.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:05، والجزر الثاني عند الساعة 05:47.

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