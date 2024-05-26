الفعاليات الإعلامية في الإمارات.. استشراف للمستقبل في ظل التحولات

المصدر: دبي - البيان ووام

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تؤكد استضافة دولة الإمارات للفعاليات الإعلامية الكبرى، مكانتها ودورها الفاعل في صياغة المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي واستشراف مستقبله في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في المجالات كافة.

وتعزز هذه الريادة بنية تحتية متطورة، وتنوعاً ثقافياً، وانفتاحاً على العالم.

وجاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2024 الذي يشمل 193 دولة حول العالم، وحصدت المركز العاشر في محور «متابعة الجمهور العالمي لشؤونها».

وبالتوازي مع تطور مشهد الإعلام في الإمارات، كان التطور في استضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات الإعلامية المؤثرة، ومنها منتدى الإعلام العربي، الذي انطلق لأول مرة عام 2001 وبات اليوم يندرج تحت «قمة الإعلام العربي» كمظلة جديدة تحتها كافة المبادرات والفعاليات الإعلامية التي يتولى نادي دبي للصحافة تنظيمها.

وينعقد «منتدى الإعلام العربي» في دورته الـ22 يومي 28 و29 مايو الجاري، و«المنتدى الإعلامي العربي للشباب» في دورته الثانية تزامناً مع منتدى الإعلام العربي وتحديداً في 27 مايو.

وتندرج تحت مظلة «قمة الإعلام العربي» كل من: «جائزة الإعلام العربي» بدورتها الـ23 و«جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب» في دورتها الرابعة.

وتشهد الإمارات كذلك تنظيم الكونغرس العالمي للإعلام وقمة المليار متابع، الملتقى العالمي الأكبر لصناع المحتوى الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي ومنتدى الإعلام الإماراتي.

وضمن الأحداث المتخصصة في مجال الإعلام الرقمي والاتصالات وصناعة الترفيه، سلط المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية قبل أيام الضوء على الحلول والتقنيات والمفاهيم المبتكرة التي تعيد تشكيل صناعة الإعلام والترفيه، واستقطب ما يزيد على 18 ألف زائر من مختلف القطاعات.

ويسلط منتدى الإعلام العربي 2024 الضوء على أهم العناصر والمؤثرات التي تشكل المشهد الإعلامي للاطلاع على أفضل الاستراتيجيات للتعامل مع المتغيرات المحيطة، وابتكار أساليب عمل جديدة تؤكد قدرة إعلام المنطقة العربية على المنافسة وبناء رصيد متين من الثقة لدى المشاهد والقارئ والمستمع العربي، بدءاً من التقنيات الناشئة مروراً بالأساليب الإبداعية الجديدة في السرد وصناعة القصة الإعلامية، ووصولاً إلى التحولات في سلوكيات المستهلك الإعلامي، بهدف وضع تصورات لمستقبل قطاع الإعلام، وتحديد الاتجاهات والتحديات والفرص الرئيسية التي ستحدد مساره.

ويعزز المنتدى الحوار الهادف وبناء مزيد من جسور التعاون البنّاء نحو توطيد مقومات التميز وإيجاد بيئة إعلامية خصبة ومثمرة تقدم إعلاماً قادراً على إلهام المتلقّي العربي، عبر استضافة نخبة من المتحدثين من رواد وخبراء الإعلام في المنطقة والعالم، ضمن جملة من الجلسات الرئيسية والنقاشية وورشات العمل، ويسهم في تمكين المتلقي العربي من الاستفادة من الفرص ويعينه على التغلّب على ما يواجهه من تحديات، ليكون بذلك الإعلام شريكاً فعّالاً في إيجاد مستقبل أفضل للمنطقة وشعوبها.

ويوفر المنتدى منصة نموذجية لمناقشات دقيقة تعكس واقع القطاع في المنطقة العربية، بالجمع بين طيف واسع من الأصوات ووجهات النظر، التي تثري الحوار وتمهّد الطريق نحو مزيد من التفاهمات الرامية إلى الوصول بمحتوى ومضمون الإعلام العربي إلى درجات أرقى من التميز والتنافسية.

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