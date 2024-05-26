ضاحي خلفان يهدي كتاب «الجريمة» إلى قاضي الاستئناف في محاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

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أهدى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من كتابه «الجريمة» إلى القاضي سعيد مالك بن شاهين، قاضي الاستئناف في محاكم دبي.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه للقاضي بن شاهين بمكتبه. وتوجه القاضي سعيد مالك بن شاهين بالشكر لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على هذا الإهداء القيم، وهو مؤلف أمني جنائي، يتناول خبرات معالي الفريق ضاحي خلفان، في مجال البحث الجنائي التي امتدت لعشرات السنين، ويدرس لضباط ماجستير دبلوم البحث الجنائي، في أكاديمية شرطة دبي.

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