انطلاق تصفيات مسابقة راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل

المصدر: دبي - البيان

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شهدت فعاليات مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في اليوم الأول من تصفياتها النهائية في دورتها السابعة عشرة، تنافس 10 متسابقين في فئة براعم القرآن وذلك في مقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في الممزر بدبي، وبحضور أعضاء اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وعدد من المسؤولين وأولياء أمور المتسابقين والجمهور.

وتقدم للمشاركة أمام اللجنة كل من أمير عبدالله عبدالشاهد بوتيابورابيل من الهند، وسيد عبدالله قاري زاده من أفغانستان، وحمزة أحمد كامبيلي من الهند، وسالم عادل ناجي القحطاني من اليمن، وسيد محمد قاري زاده من أفغانستان، وياسين جمال عبدالحليم محمد عمارة من مصر، وعبدالله نسام من سريلانكا، وعبدالوهاب كليف رشيد من إثيوبيا، ولقمان شيخ أودومان من الهند، ومحمد حذيفة محمد عثمان فاروق من باكستان.

ويشارك اليوم 10 متسابقين من فئة الفتيان وهم كل من: أبرار الحق محمد بديع العالم من بنغلاديش، وأرين علي تاج الديني من إيران، وتميم ماجد سالم سيف الكندي من الإمارات، وعيسى محمد أكرم من الهند، ومحمد أمين عبدالسلام أمطيل من المغرب، وعبدالله حميد عبدالله البلوشي من الإمارات، وعبدالله كليف رشيد من إثيوبيا، وناصرالدين إبراهيم علي من غانا، وعمر فاروق ساليم الله من بنغلاديش، ومعاذ بن نيزار من الهند.

وفي كلمته في افتتاح المسابقة للتصفيات النهائية، قدم فضيلة الشيخ المهندس أسامة هاشم الصافي، رئيس لجنة تحكيم المسابقة، شكره وتقديره للرعاية الكبيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ودعم سموه اللامحدود للمسابقة منذ أيامها الأولى، ما حقق نجاحها وتميزها بين المسابقات.

وقدم فضيلته التهنئة إلى متسابقي اليوم الأول للتصفيات من فئة البراعم بهذه المنزلة والمكانة التي اصطفاهم الله تعالى بها بتجويدهم وترتيلهم آيات كتاب الله، موجهاً لهم عدداً من النصائح والتوجيهات في مقابلاتهم عند احتساب الدرجات ولمراعاتها قبل التسابق من ناحية قواعد التلاوة والتجويد وحسن الاستهلال والوقف والابتداء وطريقة البداية والخشوع والطبقة المناسبة في التلاوة وغيرها، وتمنى فضيلته النجاح والفوز والفلاح لجميع المتسابقين.

وذكر أحمد الزاهد، عضو اللجنة المنظمة المتحدث الرسمي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل تسعى إلى منح أصحاب الأصوات الجميلة فرصة للتنافس الشريف بأصواتهم في قراءة وترتيل القرآن الكريم ورفع الأذان، عملاً بقوله تعالى: «ورتل القرآن ترتيلاً»، لتحقيق أهداف هذه المسابقة المباركة باكتشاف المواهب، والأصوات القرآنية ورعايتها وتأهيلها، وتشجيع أصحابها. ويأتي نجاح هذه المسابقة ومسابقات الجائزة كافة إلى الرعاية الكريمة من قبل القيادة الرشيدة.

وفي ختام اليوم الأول تم السحب على جوائز وهدايا مقدمة من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إلى جمهور حضور فعاليات المسابقة.

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