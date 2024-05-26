سفارتنا في بودابست تطلق «المجلس الإماراتي» بالمجر

المصدر: بودابست - وام

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أطلقت سفارة الدولة في بودابست «المجلس الإماراتي» في المجر، ليكون منصة للتعاون الثقافي والنقاش العلمي والأدبي وتبادل وجهات النظر في مختلف المواضيع المجتمعية.

وقال سعود حمد الشامسي، سفير الدولة لدى المجر، إن إطلاق هذه المنصة في المجر من شأنه أن يعزز الروابط الثقافية والاجتماعية بين البلدين، وأن يعرف المجتمع المجري بالعادات والتقاليد العريقة لشعب دولة الإمارات.

وتناول النقاش في المجلس الأول موضوع الذكاء الاصطناعي، وأدارت جلسته السفيرة كاتالين بوجياي، رئيسة جمعية الأمم المتحدة في المجر، والرئيسة السابقة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، وبمشاركة مسؤولين حكوميين من المجر وأساتذة وباحثين وطلاب من جامعات مختلفة، وعدد من الجمعيات الشبابية الناشطة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والذين شهدوا استعراضاً لتجربة دولة الإمارات وريادتها في هذا المجال.

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