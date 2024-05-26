ملتقى في أبوظبي يبحث الابتكار في التكنولوجيا العلاجية

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى تخصصات المسالك البولية، والذي يقام بفندق فيرمونت باب البحر، أبوظبي، والذي تنظمه الجمعية الإماراتية لجراحة المسالك البولية، والمدرسة العربية لجراحة المسالك البولية، بمشاركة أبرز الأطباء والمحاضرين العالميين تحت شعار «مرحلة ما بعد العلاج، تشجيع الإبداع والابتكار في التكنولوجيا العلاجية»، والذي يسلط الضوء على طرق تشخيص وعلاج أمراض المسالك البولية بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز في التعليم والتدريب بدلاً من الأساليب التقليدية.

ويناقش الملتقى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة والرعاية الطبية بكافة تخصصاتها، واستخدام الواقع الافتراضي والمعزز في التدريب والتعليم والبحث بدلاً من الوسائل التقليدية لتطوير الأبحاث لتحسين الرعاية الصحية.

ويستقطب الملتقى نحو 800 زائر ومشارك من 20 دولة حول العالم، بحضور أكثر من 76 متحدثاً متخصصاً من نخبة الأطباء في مختلف المجالات، ما يعكس المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في المجالات المعنية بجودة الحياة والخدمات الصحية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في الرعاية الطبية.

وقال الدكتور عبد القادر الزرعوني، الرئيس المشارك للملتقى، ورئيس جمعية الإمارات لأمراض وجراحة المسالك البولية: «يمثل الملتقى مساحة لتبادل المعرفة بين الخبراء في مجال الرعاية الصحية، حيث يجمع بين مختلف التخصصات الطبية لتحقيق هدف مشترك وهو تحسين رعاية المرضى في مجال المسالك البولية، كما يتيح لكل أخصائي فرصة لإضافة رؤية فريدة وتقديم مجموعة متنوعة من المهارات والخبرات».

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