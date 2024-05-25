الإمارات.. وجهة للفعاليات الإعلامية الكبرى

المصدر: وام

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تؤكد استضافة دولة الإمارات للفعاليات الإعلامية الكبرى، مكانتها ودورها الفاعل في صياغة المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي واستشراف مستقبله في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في المجالات كافة.

وتعزز هذه الريادة بنية تحتية متطورة، وتنوع ثقافي، وانفتاح على العالم.

وجاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2024 الذي يشمل 193 دولة حول العالم، وحصدت المركز العاشر في محور "متابعة الجمهور العالمي لشؤونها".

وبالتوازي مع تطور مشهد الإعلام في الإمارات، كان التطور في استضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات الإعلامية المؤثرة، ومنها منتدى الإعلام العربي، الذي انطلق لأول مرة عام 2001 وبات اليوم يندرج تحت "قمة الإعلام العربي" كمظلة جديدة تحتها كافة المبادرات والفعاليات الإعلامية التي يتولى نادي دبي للصحافة تنظيمها.

وينعقد "منتدى الإعلام العربي" في دورته الـ22 يومي 28 و29 مايو الجاري، و"المنتدى الإعلامي العربي للشباب" في دورته الثانية تزامناً مع منتدى الإعلام العربي وتحديداً في 27 مايو.

وتندرج تحت مظلة "قمة الإعلام العربي" كل من: "جائزة الإعلام العربي" بدورتها الـ23 و"جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب" في دورتها الرابعة.

وتشهد الإمارات كذلك تنظيم الكونغرس العالمي للإعلام وقمة المليار متابع، الملتقى العالمي الأكبر لصناع المحتوى الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي ومنتدى الإعلام الإماراتي.

وضمن الأحداث المتخصصة في مجال الإعلام الرقمي والاتصالات وصناعة الترفيه، سلط المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية قبل أيام الضوء على الحلول والتقنيات والمفاهيم المبتكرة التي تعيد تشكيل صناعة الإعلام والترفيه، واستقطب ما يزيد على 18 ألف زائر من مختلف القطاعات.

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