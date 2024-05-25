الإمارات والسعودية تبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالجزائر

المصدر: وام

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التقى سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، اليوم في الجزائر العاصمة وذلك على هامش المشاركة في المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي.

أكد الجانبان خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين، والتنسيق والتشاور في المشاركات البرلمانية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يجسد رؤية قيادتي البلدين ويواكب المصالح المشتركة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين علاوة على القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وأهمية توحيد الجهود البرلمانية العربية المشتركة.

حضر اللقاء سعادة كل من عائشة راشد ليتيم رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني العربي، وهـلال محمد الكعبي نائب رئيس المجموعة عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

على صعيد متصل شارك سعادة سلطان بن يعقوب الزعابي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، في اجتماع الدورة الرابعة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد الذي عقد اليوم في الجزائر العاصمة ضمن أعمال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد.

وأكد سعادة سلطان الزعابي في الاجتماع أهمية الدور الحيوي الذي يضطلع به الاتحاد لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية، وضرورة تفعيل دوره وأنشطته على مستوى لجانه الدائمة والزيارات والمشاركات البرلمانية المختلفة ووضع خطة عمل تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد، ومواجهة التحديات والأزمات الحالية والمستقبلية للأمة العربية.

جرى خلال الاجتماع استعراض تقرير الأمين العام للاتحاد، الذي تضمن قرارات المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد، وأنشطة الأمانة العامة وتم إعادة تشكيل اللجان الخاصّة بجائزة التميّز البرلماني العربي، والفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد، وتحديد جدول عملها بدورتها 35.

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