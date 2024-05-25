طقس الغد في الإمارات .. صحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه حول حالة الطقس أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 16:23 والمد الثاني عند الساعة 02:11 والجزر الأول عند الساعة 09:22 والجزر الثاني عند الساعة19:41.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:05 والجزر الثاني عند الساعة 05:47.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 27 85 30

دبي 38 27 70 25

الشارقة 38 26 80 25

عجمان 37 27 85 30

أم القيوين 36 25 85 30

رأس الخيمة 38 27 85 25

الفجيرة 36 29 80 30

العـين 45 25 55 10

ليوا 44 25 80 10

الرويس 41 26 80 30

السلع 42 27 75 30

دلـمـا 36 28 80 30

طنب الكبرى 35 27 85 20

طنب الصغرى 35 27 85 20

أبو موسى 35 27 85 20

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