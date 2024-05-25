بدء العد التنازلي لإغلاق باب التسجيل في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

المصدر: البيان

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تستعد اللجنة الفنية المسؤولة عن تقييم طلبات المشاركة في الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه لإجراء عمليات الفرز الأولي بعد إغلاق باب التسجيل في 31 مايو الجاري، والتأكد من استيفاء طلبات التسجيل لكافة الشروط المطلوبة. وتقام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه كل سنتين ويبلغ إجمالي قيمة جوائزها مليون دولار أمريكي. وتهدف الجائزة التي تشرف عليها مؤسسة "سقيا الإمارات" إلى تكريم المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين الذين يطورون تقنيات ونماذج مبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة بهدف استحداث حلول لمشكلة شح المياه النظيفة التي تواجه المجتمعات الفقيرة والمنكوبة حول العالم.

وخلال الدورات الثلاث السابقة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، تم تكريم 31 فائزاً من 22 دولة حول العالم لمشروعاتهم المبتكرة في مجال تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.

وتتضمن الجائزة أربع فئات رئيسة: "جائزة المشاريع المبتكرة" (جائزة المشاريع الصغيرة 240,000 دولار موزعة على ثلاثة مراكز - جائزة المشاريع الكبيرة 300,000 دولار موزعة على ثلاثة مراكز)، و"جائزة الابتكار في البحث والتطوير" (جائزة المؤسسات الوطنية 200,000 دولار موزعة على ثلاثة مراكز - جائزة المؤسسات العالمية 200,000 دولار موزعة على ثلاثة مراكز)، و"جائزة الابتكارات الفردية" (جائزة الشباب 20,000 دولار لفائز واحد - جائزة الباحث المتميز 20,000 دولار لفائز واحد)، و"جائزة الحلول المبتكرة للأزمات" (20,000 دولار لفائز واحد).

ويمكن لجميع الشركات ومراكز البحوث والمعاهد البحثية والمبتكرين والشباب من مختلف أرجاء العالم من أصحاب التقنيات المبتكرة التي تقدم حلولاً لتحديات شح المياه، التسجيل في الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه لغاية 31 مايو 2024، عبر الموقع الإلكتروني https://www.suqia.ae/

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