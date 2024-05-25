دبي تحظر جميع الأكياس ذات الاستخدام الواحد بدءاً من 1 يونيو

المصدر: البيان

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أعلنت بلدية دبي أنه بدءاً من 1 يونيو 2024، ستحظر دبي الأكياس ذات الاستخدام الواحد وذلك لتبني السلوك المستدام من خلال استخدام الأكياس القماشية حفاظاً على بيئة أكثر استدامة لنا ولأجيالنا القادمة.

*الأكياس المحظورة هي الأكياس ذات سماكة 57 ميكروميتراً وأقل وتشمل:



-الأكياس البلاستيكية

-الأكياس الورقية

-الأكياس المصنوعة من مواد نباتية قابلة للتحلل

-الأكياس القابلة للتحلل



الأكياس ذات الاستخدام الواحد المستثناة:



-الأكياس ذات سماكة 58 ميكروميتراً وأكثر

-أكياس الفواكه

-اللحوم والأسماك

-أكياس الخبز

-أكياس القمامة

وسيستمر تطبيق رسم الـ 25 فلساً على الأكياس ذات الاستخدام الواحد حتى 1 يونيو 2024

بدءاً من 1 يونيو 2024، #دبي تحظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد... لنساهم معاً في تبني السلوك المستدام من خلال استخدام الأكياس القماشية حفاظاً على بيئة أكثر استدامة لنا ولأجيالنا القادمة. #دبي_أكثر_استدامة #بلدية_دبي pic.twitter.com/8mmXTJYenz — بلدية دبي | Dubai Municipality (@DMunicipality) May 25, 2024

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