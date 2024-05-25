دبي تحظر جميع الأكياس ذات الاستخدام الواحد بدءاً من 1 يونيو
أعلنت بلدية دبي أنه بدءاً من 1 يونيو 2024، ستحظر دبي الأكياس ذات الاستخدام الواحد وذلك لتبني السلوك المستدام من خلال استخدام الأكياس القماشية حفاظاً على بيئة أكثر استدامة لنا ولأجيالنا القادمة.
*الأكياس المحظورة هي الأكياس ذات سماكة 57 ميكروميتراً وأقل وتشمل:
-الأكياس البلاستيكية
-الأكياس الورقية
-الأكياس المصنوعة من مواد نباتية قابلة للتحلل
-الأكياس القابلة للتحلل
الأكياس ذات الاستخدام الواحد المستثناة:
-الأكياس ذات سماكة 58 ميكروميتراً وأكثر
-أكياس الفواكه
-اللحوم والأسماك
-أكياس الخبز
-أكياس القمامة
وسيستمر تطبيق رسم الـ 25 فلساً على الأكياس ذات الاستخدام الواحد حتى 1 يونيو 2024
بدءاً من 1 يونيو 2024، #دبي تحظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد... لنساهم معاً في تبني السلوك المستدام من خلال استخدام الأكياس القماشية حفاظاً على بيئة أكثر استدامة لنا ولأجيالنا القادمة. #دبي_أكثر_استدامة #بلدية_دبي pic.twitter.com/8mmXTJYenz— بلدية دبي | Dubai Municipality (@DMunicipality) May 25, 2024