دبي تحظر جميع الأكياس ذات الاستخدام الواحد بدءاً من 1 يونيو

المصدر:
  • البيان
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أعلنت بلدية دبي أنه بدءاً من 1 يونيو 2024، ستحظر دبي  الأكياس ذات الاستخدام الواحد  وذلك لتبني السلوك المستدام من خلال استخدام الأكياس القماشية حفاظاً على بيئة أكثر استدامة لنا ولأجيالنا القادمة.  

*الأكياس المحظورة هي الأكياس ذات سماكة 57 ميكروميتراً وأقل وتشمل:
 

-الأكياس البلاستيكية

-الأكياس الورقية

-الأكياس المصنوعة من مواد نباتية قابلة للتحلل

-الأكياس القابلة للتحلل
 

الأكياس ذات الاستخدام الواحد المستثناة:
 

-الأكياس ذات سماكة 58 ميكروميتراً وأكثر

-أكياس الفواكه

-اللحوم والأسماك

-أكياس الخبز

-أكياس القمامة

وسيستمر تطبيق رسم الـ 25 فلساً على الأكياس ذات الاستخدام الواحد حتى 1 يونيو 2024

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