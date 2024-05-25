مؤسسة دبي للمرأة تعزز التوعية ضمن «برنامج الصحة النفسية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت مؤسسة دبي للمرأة ورشة عمل توعوية جديدة ضمن «برنامج الصحة النفسية» الذي أطلقته في شهر مارس الماضي مواكبة لـ «السياسة الوطنية لصحة المرأة» التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لضمان تمتع المرأة بأعلى مستوى في خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتتضمن العديد من الأهداف من بينها بناء الشراكات الرامية لتمكين المرأة من الناحية الصحية وتعزيز صحتها النفسية.

شاركت في الورشة 20 موظفة من 4 هيئات حكومية بإمارة دبي هي: «كهرباء ومياه دبي»، و«طرق دبي»، هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وقدمتها المدربة علياء علي، تحت عنوان «المفاتيح الخمسة للسلام الداخلي»، واشتملت على الكثير من المضامين الإيجابية التي تحقق السلام الداخلي للإنسان.

دعم

وأكدت نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة حرص المؤسسة على مد جسور التعاون وبناء الشراكات المؤسسية في تنفيذ الكثير من المبادرات والبرامج الهادفة إلى الارتقاء بالمرأة في مختلف المجالات، وقالت: «يأتي البرنامج في إطار توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بإطلاق مشاريع وبرامج تساهم بإيجابية في تنفيذ المبادرات والسياسات الوطنية الداعمة للمرأة بشكل عام، بما في ذلك السياسات المتعلقة بتعزيز صحتها النفسية، لما لها من أثر ملموس في سعادة واستقرار الأسرة والمجتمع».

استراتيجية

وأضافت نعيمة أهلي: «يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية للمرأة ودورها في تعزيز جودة حياتها وزيادة إنتاجيتها وعطائها على المستويين الشخصي والمهني، وبعد نجاحه على مستوى موظفات مؤسسة دبي للمرأة في شهر مارس الماضي وما قوبل به من ردود فعل إيجابية، تواصل المؤسسة تنفيذه على مستوى موظفات حكومة دبي، على مراحل، ضمن مبادرات عدة نسعى من خلالها للمساهمة الفاعلة في تحقيق استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، التي اعتمدها أخيراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولـي عهد دبـي رئيس المجلس التنفيذي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وشهدت الورشة تفاعلاً بين المدربة علياء علي والموظفات، حيث تناولت محاور عدة اعتبرتها بمثابة خمسة مفاتيح لتحقيق السلام الداخلي للمرأة، مؤكدة أهمية النظرة الإيجابية للأمور والتعامل مع التحديات والتأمل والابتعاد عن مصادر القلق والتواصل الصادق مع النفس، لافتة إلى أهمية ممارسة الرياضة وتعزيز الأمور التي تجلب السعادة وتحقق الصفاء الذهني والاستقرار النفسي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز